Fernwärme: „Arbeiten sind im Zeitplan“

Bald Anschluss der Grundschule

Wanderbaustelle: Die Arbeiten zur Fernwärmeleitung liegen im Zeitplan.

Sulingen - Die Arbeiten an der Fernwärmeleitung zwischen SUN-Park an der Nienburger Straße und dem Neubau der Grundschule Sulingen an der Straße Am Deppenpool liegen im Zeitplan. Das bestätigte Michael Hanke, Geschäftsführer der Sulinger Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG), am Donnerstag auf Anfrage.