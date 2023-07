Ferienprogramm-Reporterin fragt: Was tut das Sulinger Bäderteam?

Vor dem Sulinger Freizeitbad: Claudia Gräpel-Hahn, stellvertretende Bäderbetriebsleiterin. © Melina Teich

Sulingen – Im Rahmen des Ferienprogramms des Sulinger Jugendzentrums „Jozz“ schreiben in diesem Jahr Kinder in loser Folge über das, was sie an Themen in Sulingen interessiert. Der heutige Artikel zum Auftakt stammt von Melina Teich (12), die mit Claudia Gräpel-Hahn, der stellvertretenden Bäderbetriebsleiterin im Sulinger Freizeitbad, gesprochen hat:

Um herauszufinden, was Claudia, Fachangestellte für Bäderbetriebe, und ihre Kollegen den lieben langen Tag machen und was sie für Aufgaben und Pflichten haben, habe ich mich auf den Weg gemacht und das Freizeitbad Sulingen aufgesucht. Dort durfte ich dann ein Interview mit Claudia führen.

Zu ihrem Beruf ist sie eigentlich durch Zufall gekommen, verrät sie. Ihr eigentlicher Berufswunsch war Medizinische Bademeisterin, doch dafür ist eine schulische Ausbildung nötig, die drei Jahre dauert und in der man kein Geld verdient. Eine Berufsberaterin nannte ihr jedoch den Beruf der Fachangestellten für Bäderbetriebe als Alternative, weil es ein Ausbildungsberuf ist, in dem es auch ein Gehalt gibt.

Um Fachangestellte/r für Bäderbetriebe zu werden, muss man nicht nur ein/e richtig gute/r Schwimmer/in sein und deswegen das silberne Rettungsschwimmerabzeichen haben, sondern man braucht auch einen Realschulabschluss. Außerdem muss man eine gute Motivation, Geduld und eine gewisse Strenge mitbringen, zählt Claudia auf. „Das ist wichtig, da du dir nicht auf der Nase herumtanzen lassen darfst, wenn Badegäste die Haus- und Badeordnungen missachten“, sagt sie.

Die Ausbildung dauert drei Jahre und beinhaltet Praxis und Schule. Der spätere Arbeitsalltag besteht aus verschiedenen Schichten, der Frühschicht von 5.30 bis 14 Uhr, der Mittelschicht von 10 bis 18 Uhr und der Spätschicht von 12 bis 20.30 Uhr. Diese Schichten werden unter den Mitarbeitern aufgeteilt und jede Woche gibt es einen Wechsel.

Über den Tag gibt es verschiedene Aufgaben. Morgens zum Beispiel muss man die wichtigsten Sachen erledigen, etwa die Wasserqualität kontrollieren, also ob der Chlorwert stimmt und ob Sachen im Wasser herumschwimmen, die dort nicht hingehören. „Wenn die Wasserqualität nämlich nicht stimmt, kann ich keine Leute reinlassen“, stellt Claudia fest. Die Frage, ob es auch eklige Aufgaben zu erledigen gibt, beantwortete sie mit einem Schmunzeln und erklärt: „Klar müssen wir auch mal die Toilette putzen, denn unsere Reinigungskräfte können nicht überall sein.“

Es gibt aber auch gewisse Regeln, an die man sich im Schwimmbad zu halten hat. Beispielsweise ist das Springen vom Beckenrand verboten, damit man nicht auf andere Badegäste springt. Aber auch der Konsum von Alkohol ist nur in Maßen und nicht in großen Mengen gestattet. Das Problem mit Alkohol ist, dass bei erhöhtem Konsum schon die Polizei zum Einsatz kam, deutet Claudia an. Auf die Frage, was sie sich von ihren Badegästen wünscht, antwortet sie: „Ich wünsche mir gegenseitige Rücksichtnahme, Verständnis und ein viel besseres Miteinander.“ Ihr ist noch ein weiterer Punkt wichtig: „Ebenfalls hätten wir es gerne, dass die Handys zum Schutz der Kinder vorne eingeschlossen und beim Rausgehen wieder mitgenommen werden, da das Handy die Eltern ablenkt und sie so nicht auf ihre Kinder achten. Und die Verantwortung für Nichtschwimmer haben wir nicht.“