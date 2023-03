Feierstunde in Sulingen: Der Mensch im Mittelpunkt

Von: Harald Bartels

Auf zehn Jahre Palliativstützpunkt blickte Geschäftsführerin Bianca Sengün zurück. © Bartels

Sulingen – Mit einer Feierstunde in der Alten Bürgermeisterei in Sulingen – der ersten von dreien – beging der Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz am Montag sein zehnjähriges Bestehen.

Unter dem Motto „Zehn Jahre spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) im Landkreis Diepholz“ stand die Veranstaltung, wobei als Festrednerin Cora Schulze eingeladen war, die 1. Vorsitzende des Fachverbandes SAPV Niedersachsen. Ihre Gratulation zum „Geburtstag“ verband sie mit einem Lob. Den Palliativstützpunkt habe sie als innovativ und bereit, Neues auszuprobieren, kennengelernt: „Ihr zeigt gelebte Netzwerkarbeit.“ Vor allem an das Fachpublikum aus Pflegediensten, Ambulanten Hospizdiensten und Wegbegleitern richtete sich ihr Vortrag, der sich umfassend mit den seit dem 1. Januar 2023 geltenden Neuerungen für die Palliativversorgung beschäftigte. „Niedersachsen ist eines der am stärksten versorgten Bundesländer“, stellte sie fest, mit einer Vielzahl an Palliativecare-Teams, ambulanten Hospizdiensten, Palliativstützpunkten und Hospizen. Auch sei ein Drittel der niedersächsischen Krankenhäuser bei SAPV gut aufgestellt.

Wichtig ist ihrer Ansicht nach, dass die Patienten möglichst früh in die Versorgung kommen, denn je später die Betreuung beginnt, desto höher sei vor allem die psychische Belastung für die Angehörigen. Noch zu wenig bekannt sei etwa, dass sich die Betreuung nicht nur auf die reine Sterbephase, sondern auf den letzten Lebensabschnitt erstreckt – „über Tage, Wochen und Monate.“ Dabei gebe es noch Herausforderungen, „wir sind nicht im Sprint, wir sind im Marathon.“

Über Neuerungen in der Palliativversorgung sprach Cora Schulze als Vorsitzende des Fachverbandes. © Bartels

Zuvor hatte Bianca Sengün, Geschäftsführerin des Stützpunktes, einen kurzen Abriss der Geschichte der 2013 in Sulingen gegründeten Einrichtung gegeben. Als Stichworte nannte sie den Start der Zweigstelle in Weyhe 2017, die Eröffnung des stationären Hospizes „Zugvogel“ und den Umzug in die neue Hauptstelle in Sulingen 2018, die Gründung des Fördervereins für Palliativ- und Hospizarbeit 2019 sowie die weiteren Zweigstellen in Syke 2021 und in Diepholz 2022. Das Team sei mittlerweile auf 17 Mitarbeiter angewachsen und habe mehr als 3 300 Patienten versorgt. „Wir werden weiter das Prinzip ,Der Mensch im Mittelpunkt‘ praktizieren“, kündigte sie an.

Für den kurzfristig verhinderten stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins verlas Pastorin Juliane Worbs dessen Grußwort. Darin kamen auch kritische Anmerkungen zu organisatorischen Fragen vor. „Der Förderverein leistet nur einen kleinen Beitrag zum großen Ganzen, aber wir sind stolz, mitwirken zu dürfen.“

In seinem Grußwort zu Beginn hatte Sulingens Bürgermeister Patrick Bade den „runden Geburtstag“ als „wunderbaren Meilenstein“ bezeichnet und seine „tief empfundene Dankbarkeit und Anerkennung für die geleistete Arbeit und das Engagement“ zum Ausdruck gebracht. Der Stützpunkt begegne den Menschen mit Einfühlungsvermögen, Würde und Respekt und sei so eine Bereicherung für die Stadt und die Region.

Zwei weitere Feierstunden hat der Stützpunkt angesetzt, für Mittwoch in Syke und für Freitag in Diepholz.