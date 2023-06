FC Sulingen feiert Jubiläum in der „Verlängerung“

Von: Harald Bartels

Tradition hat das Firmenelfmeterschießen, wie hier im Jahr 2014, das auch für kommenden Freitag wieder auf dem Programm steht. © Bartels

Sulingen – Den 75. „Geburtstag“ ihres Vereins hätten die Mitglieder des Fußball Clubs Sulingen im vergangenen Jahr feiern können. Dazu kam es jedoch nicht, und so gehen die Organisatoren mit dem Jubiläum quasi „in die Verlängerung“: Vom 29. Juni bis 1. Juni gibt es ein Programm mit Fußball und Musik auf der Sportanlage des FC an der Verdener Straße unter der Überschrift „75+1 Jahre“.

Seine Gründung verdankt der Verein der Bahnanbindung Sulingens: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war in der Stadt ein Eisenbahnausbesserungszug stationiert, dessen Bedienstete bereits im August 1946 beim Landratsamt in Diepholz die Genehmigung für eine Betriebssportgemeinschaft beantragten. Nach mehr als einem Jahr Prüfung wurde das im September 1947 verweigert, weswegen die sportbegeisterten Eisenbahner den „Sulinger Sportverein von 1947“ gründeten; bereits im folgenden März folgte allerdings die Umbenennung in Fußball Club Sulingen.

1949 kam eine Tischtennisabteilung hinzu, die bis 1952 bestand, und eine Boxsparte folgte 1950. Sie brachte während ihres Bestehens bis 1959 mit Ulrich Kienast einen mehrfachen Deutschen Meister und Teilnehmer an den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne hervor. Ab Sommer 1968 bestand eine Handballabteilung, die von 1974 an eine Spielgemeinschaft mit den Handballern des TuS Sulingen bildete. Seit 1994 konzentriert sich der Verein wieder ganz auf den Fußball.

Diese Mannschaft des FC Sulingen gewann im November 1948 das allererste Stadtderby gegen die Vertretung des TuS Sulingen. © FC Sulingen

Der Spielbetrieb begann erfolgreich: Schon das allererste Stadtderby gegen die TuS-Vertretung konnte der FC im November mit 2 : 0 für sich entscheiden. Erfolge werden auch aktuell gefeiert mit dem ersten Aufstieg der Herren in die Landesliga. Gespielt wurde anfangs, im Einvernehmen mit dem TuS, im Bürgerpark, und ab 1949 nutzten die Mannschaften eine Wiese im Rathloser Gehege als Spielort. Den ersten eigenen Sportplatz richteten die Mitglieder selbst gegenüber des Restaurants Dahlskamp her, bevor Heinrich Dahlskamp das jetzige Gelände zur Verfügung stellte.

Besonderen Wert legt der Vorstand, der seit mehr als zehn Jahren unter dem Vorsitz von Lars Grunert in nahezu unveränderter Zusammensetzung amtiert, auf seine Anlagen: Das Klubhaus, dessen Eigentümer der Verein seit drei Jahren ist, wurde aufwendig saniert, und die vier großen Plätze sowie das Kleinfeld werden aufwendig mit moderner Technik gepflegt. „Wir bieten unseren Mitgliedern super Konditionen“, betont Andreas Rippe aus dem Vorstand. Eine Premiere gibt es am Freitag, wenn erstmals das neue LED-Flutlicht in Betrieb ist: „Wir freuen uns darauf, den Platz in ein schönes, warmes Licht zu tauchen.“ Als Spieler habe man sich beim FC immer wohl gefühlt, erinnert sich Rippe, „aber was in den letzten Jahren auf die Beine gestellt wurde, sucht seinesgleichen, und damit richten wir auch überregional ein positives Licht auf Sulingen.“ Schon mehrfach sei der Verein deswegen Ausrichter von Jugendturnieren auf Kreisebene gewesen.

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet am morgigen Donnerstag, 29. Juni, ein Empfang für geladene Gäste, bei dem unter anderem Ehrungen für verdiente Mitglieder auf der Tagesordnung stehen. Am Freitag, 30. Juni, beginnt um 18.30 Uhr das beliebte Elfmeterschießen für Firmen, Vereine und sonstige Gruppen. Nach der Siegerehrung bitten die Organisatoren ins Festzelt zur „Rot-schwarzen Nacht“ mit „DJ Kaan“ aus der Sulinger Diskothek „Nachtwerk“.

Weiter geht es am Samstag, 1. Juli, mit Wettbewerben für den Fußballnachwuchs: Von 9 bis 12 Uhr messen sich die G-Junioren bis Jahrgang 2017 bei einem „U07 Funino“-Turnier, von 12 bis 15 Uhr werden zwei Veranstaltungen für die F-Junioren (Jahrgang 2015) ausgetragen und von 12 bis 17.30 Uhr messen sich die D-Junioren (Jahrgang 2012). Von 15 bis 18 Uhr spielen die E-Junioren, aufgeteilt in die Jahrgänge 2013 und 2014. Begleitet werden die Turniere durch weitere Angebote für Kinder, darunter eine Schminkecke, eine Hüpfburg und Fußball-Darts. Um 18.30 Uhr erfolgt der Anpfiff für ein Turnier der Freizeitteams (fünf Feldspieler plus Torhüter) auf dem Kleinfeld. Anmeldungen dafür nimmt Florian Bolte (Tel. 01 62 / 4 79 65 92) entgegen. Zum Abschluss der Feiern stellen sich die gerade in die Landesliga aufgestiegenen Ersten Herren der Vertretung des Oberligisten BSV Rehden um 19 Uhr zum ersten Testspiel. An beiden Tagen warten auf die Besucher Kaltgetränke, ein „Burger-Mobil“ und Cocktails, am Samstag gibt es zusätzlich Softeis und Crêpes. Das komplette Programm findet sich auf der Vereinshomepage.