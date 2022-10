Sulinger Herbstfest erweist sich als ideal für Familienspaziergang

Von: Andreas Behling

Bekannte treffen und Klönschnack halten, auch dazu bot das Herbstfest natürlich Gelegenheit. © Behling

Sulingen – Als buntes Unterhaltungspaket, ideal für einen Familienspaziergang in goldener Oktobersonne, erwies sich am Sonntag das Herbstfest der Initiative Sulingen. Das zog viele Gäste an; Gedränge gab es nicht.

Vor allem für die jungen Festbesucher war in der Innenstadt einiges geboten, vom Kinderschminken über Dosenwerfen, Hüpfburgen, einem Mini-Autoscooter und einem Eisenbahnkarussell bis zum Kistenstapeln, bei dem es teils richtig hoch hinaus ging. Fliegende Händler boten in der Hauptsache Klamotten feil, das kulinarische Repertoire umfasste Bratwurst und Pommes, Fischbrötchen, Cocktails, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und, besonders gefragt: Softeis.

Einige Ladentüren an der Langen Straße blieben geschlossen – diejenigen Geschäftsleute, die den verkaufsoffenen Sonntag nutzten, boten Aktionspreise, im Freien Probierstände, kostenlose Hörtests und Produktpräsentationen – und im Überschlagsimulator des ADAC hatte man kopfüber Spaß an einer Situation, die man im Straßenverkehr nie erleben möchte.

Kleine Leute auf großer Fahrt im Kindereisenbahnkarussell. © Behling

Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren – Prost! © Behling

Dieser junge Mann schaffte es, 15 Kisten zu stapeln und draufzuklettern – bei Nummer 16 erhob die Schwerkraft dann doch Einspruch. © Behling

Perfektes Herbstfestwetter herrschte am Sonntag. © Behling

Im Überschlagsimulator des ADAC hatte man kopfüber Spaß an einer Situation, die man im Straßenverkehr nie erleben möchte. © Behling

Zu manch gewolltem Auffahrunfall kam es im Mini-Autoscooter. © Behling

Fliegende Händler boten in der Hauptsache Klamotten feil. © Behling

Vampire zerfallen im Sonnenlicht zu Staub? Nö, das ist nur ein Gerücht. © Behling

Auf ein großes Publikum stießen Produktpräsentationen, für die manche Händler das Herbstfest nutzten. © Behling