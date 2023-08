Familienfest im Sulinger Park der Generationen

+ © Bartels SBB-Sprecher Uwe Overhoff mit dem Plakat für das Familienfest im Park der Generationen am 3. September. © Bartels

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sulingen – Der erste Sonntag im September ist für den Senioren- und Behindertenbeirat (SBB) Sulingen der gewohnte Termin für sein Familienfest – und so lädt der SBB in diesem Jahr für den 3. September von 15 bis 18 Uhr wieder in den Park der Generationen an der Breslauer Straße.

Die Erfahrungen aus dem Neustart der Veranstaltung im vergangenen Jahr nach mehrjähriger Pause waren sehr positiv, bestätigt SBB-Sprecher Uwe Overhoff, weswegen vieles aus dem Vorjahr wieder aufgegriffen wird. Das bezieht sich zum einen auf die Musik, für die wieder die „Trad. Skiffle Group“ aus Steyerberg verpflichtet wurde, aber auch auf die verschiedenen Partner, die am Programm mitwirken. Die Tagesstätte „Taff“ von Bethel im Norden zählt wieder dazu, aber auch die „Nachbarn“, namentlich die Boulespieler von der angrenzenden Anlage sowie der Dartclub „D’Artagnans“, der in der Schützenhalle auf der anderen Seite der Breslauer Straße an diesem Wochenende wieder das Steeldart-Turnier „Sulinger Open“ ausrichtet. Neu im Kreis ist die „Venito – Diakonische Gesellschaft für Kinder, Jugendliche und Familien“ mit verschiedenen Aktionen, zudem hat der SBB das Spielmobil des Landkreises Diepholz für den Tag ausgeliehen. Unabhängig vom Familienfest können zudem die übrigen Attraktionen im Park der Generationen, die Wasserspielanlage, die optischen Täuschungen sowie die Fitnessgeräte ausprobiert werden. Kulinarisch dürfen sich die Besucher wie gewohnt auf Kaffee und Butterkuchen, kalte Getränke und Gegrilltes vom „Curry Knaller“ freuen.

Tatkräftige Unterstützung erhält der SBB zudem beim Auf- und Abbau der Pavillons, Möbel und der Stromversorgung von Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Sulingen, des Ortsverband Sulingen des Technischen Hilfswerks (THW) und den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs. „Wir können das Ganze nur machen, weil wir so viele Unterstützer haben“, hebt Uwe Overhoff hervor.

Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter noch eine Konkurrenz durch den Flohmarkt in der Innenstadt als Teil der „drei tollen Tage“ rund um das Sulinger Altstadtfest, befürchtet, weil die „tollen Tage“ erstmals Anfang September gefeiert wurden. Das bewahrheitete sich jedoch nicht: „Es war im letzten Jahr richtig gut besucht“, sagt der Sprecher, „und wir sehen das Familienfest als schöne Ergänzung zum Altstadtfest.“