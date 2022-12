„Übergewinnsteuer“ könnte auch Biogasanlagenbetreiber treffen

Von: Harald Bartels

Teilen

Trübe Aussichten gibt es für die Biogasanlage an diesem Tag vor allem wegen des diesigen Wetters, aber dennoch macht sich Jens Nuttelmann grundsätzlich Gedanken über die Zukunft für seinen Betrieb. © Bartels

Familienbetriebe sind in Sorge.

Sulingen – Beim Stichwort „Übergewinnsteuer“ haben viele Menschen ein Bild vor Augen von großen Energiekonzernen, die sich ungerechtfertigt an der durch den russischen Überfall auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise bereichern. Betroffen sein könnten jedoch auch kleine Familienbetriebe, wenn sie eine Biogasanlage betreiben.

Zu ihnen zählt Jens Nuttelmann aus der Sulinger Ortschaft Nordsulingen. Seit 2004 ist auf dem Hof der Familie eine Anlage mit einer Leistung von 220 Kilowatt im Einsatz, 2012 wurde sie auf 265 Kilowatt erweitert. Zudem versorgt sie seit 2009 über eine Gasleitung ein Blockheizkraftwerk (BHKW) im SUN-Park in der Stadtmitte. Im Jahr 2018 erfolgte an beiden Standorten der Einbau neuer Motoren mit jeweils 550 Kilowatt Leistung für die Flexibilisierung – damit kann die Stromproduktion besser an die Nachfrage angepasst werden.

Strompreisbremsegesetz

Der Entwurf für das Strompreisbremsegesetz, den das Bundeskabinett Ende November vorlegte, sieht vor, dass die Differenz zwischen den gestatteten Erlösen und den realen Erlösen auf dem Strommarkt abgeschöpft werden – und das auch rückwirkend. Zwar enthält der Entwurf eine sogenannte Bagatellgrenze, die Anlagen unterhalb von einem Megawatt installierter Leistung ausnimmt, doch das hilft Jens Nuttelmann nicht: Nach der Erweiterung 2018 verfügt er über eine installierte Leistung von 1,6 Megawatt, aber „die genehmigte Leistung liegt bei 500 Kilowatt“.

Ein weiterer Kritikpunkt des Landwirts: Abgeschöpft werden nicht tatsächliche Gewinne, sondern seine Umsätze, ohne jedoch die gestiegenen Kosten zu berücksichtigen. Dabei geht es zum einen um Investitionen, die er abzuschreiben hat: Die Flexibilisierung habe rund 1,5 Millionen Euro gekostet, er baue gerade eine Fotovoltaikanlage, um einen größeren Teil des von der Anlage verbrauchten Stroms selbst erzeugen zu können, und wenn die erste Anlage Ende 2024 aus der Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) herausfalle, müsse er einen neuen Motor für rund 100 000 Euro installieren.

„Ich habe schon viel ausprobiert, was geht“

Zum anderen muss die Anlage stetig mit Substrat gefüttert werden, damit die Bakterien Gas produzieren. Pro Jahr verbraucht die Anlage rund 12 000 Tonnen Substrat – eine Mischung aus Gülle und Mais aus der eigenen Mutterkuhhaltung, dazu Mais, Grünroggenhäcksel oder Gras. „Ich habe schon viel ausprobiert, was geht“, sagt Nuttelmann, aber Mais sei am effektivsten, zumal er auf seinen eigenen Flächen aufgrund der Bodenqualität ohnehin kaum Lebensmittel anbauen könne. Die Ernte könne er jedoch schlecht kalkulieren, weil er nicht wisse, wie der Ertrag ausfalle: „In den letzten beiden Jahren sind die Kosten für Substrat wegen der Dürre um rund 20 Prozent gestiegen.“

Sollten die Steuerpläne unverändert umgesetzt werden, sieht Jens Nuttelmann nicht nur die Refinanzierung seiner Investitionen, der Abschreibung und der laufenden Kosten gefährdet: Müsste er den Betrieb der Anlage einstellen, würden zudem einige Menschen in der näheren und weiteren Nachbarschaft frieren. Die Abwärme der Anlage auf dem Hof beheizt über ein Fernwärmenetz aktuell unter anderem sieben Mehrfamilienhäuser mit 35 Wohnungen, und im kommenden Jahr sollen es bereits zwischen 50 und 100 Wohnungen sein sowie die ehemalige Sulinger Grundschule. Aus dem BHKW im SUN-Park werden auch die neue Grundschule mit Sporthalle, das Freizeitbad, eine Kindertagesstätte und weitere Immobilien versorgt.

Er wünsche sich Planungssicherheit, bekräftigt der 46-Jährige, denn in die Anlage müsse laufend investiert werden, aber „es sind noch viele Fragen offen.“

Viele Profiteure der extremen Situation

Theo Runge, Vorsitzender des Landvolk-Kreisverbandes Grafschaft Diepholz, teilt die Bedenken von Jens Nuttelmann: „Landwirtinnen und Landwirte sind Pioniere, Stützen und Treiber der Energiewende.“ Die Wertschöpfung geschehe durch Familienbetriebe vor Ort im ländlichen Raum. Wie auch bei der Nahrungsmittelerzeugung brauche es verlässliche Rahmenbedingungen der Politik.

„Die Abschöpfungspläne bieten genau das nicht, sondern belasten die Betriebe, die viel Geld und Herzblut in ihre Anlagen gesteckt haben, um die Menschen mit grünem Strom und Wärme zu versorgen. Das ist vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der Versorgungssicherheit weder logisch noch fair. Nur eine komplette Ausnahme des Biogases aus der Abschöpfung wird dieser Leistung gerecht!“

Ähnlich sieht es Kreislandwirt Wilken Hartje: „Es gibt viele Profiteure der extremen Situation, und ich kann verstehen, dass man sich Gedanken macht über eine Abschöpfung, aber es muss maßvoll sein.“

Um eine Stellungnahme dazu hat der Landvolk-Kreisverband die beiden heimischen Bundestagsabgeordneten gebeten. Peggy Schierenbeck (SPD) schreibt dazu: „Wir als SPD wollen sozialdemokratisch handeln und die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Ich halte es an der Stelle für gerecht, zur Finanzierung der Entlastungen einen angemessenen Anteil der krisen- und kriegsbedingten Überschusserlöse von Stromerzeugern jenseits der Ein-Megawatt-Bagatellgrenze abzuschöpfen. Doch ich kann auch erkennen, dass der Betrieb einer Biogasanlage unter den aktuellen Kostensteigerungen zu leiden hat und befürworte eine Nachbesserung des Gesetzesentwurfs an der Stelle.“

Für die CDU sagt Axel Knoerig dagegen: „Die Gewinnabschöpfung für Biogas ist vollständig abzulehnen. Statt auf einen Ausbau der Energieversorgung hinzuarbeiten, treibt sie Betreiber von Anlagen in den finanziellen Ruin. Unser lautstarker Protest hat bereits Wirkung gezeigt. Der ,Sicherheitspuffer‘ ist von 3 auf 7,5 Cent angehoben worden. Außerdem gibt es Ausnahmen für Anlagen mit weniger als einem Megawatt. Das reicht aber bei Weitem nicht aus. Biogas muss, genau wie die Steinkohle, völlig von der Gewinnabschöpfung ausgenommen werden.“