„Familiäre Atmosphäre“ gefällt

Oldtimer- und Teilemarkt Nordsulingen:

+ Zeit zum Fachsimpeln: In der 24. Auflage lockte der Oldtimer- und Teilemarkt am Wochenende Liebhaber älterer Vehikel auf dem Hof Feldmann in Nordsulingen. Foto: Knoop

Nordsulingen – In der 24. Auflage lockte der Oldtimer- und Teilemarkt am Wochenende Liebhaber älterer Vehikel auf dem Hof Feldmann in Nordsulingen. 80 Händler aus dem gesamten Bundesgebiet boten auf der 25 000 Quadratmeter großen Fläche ihre Waren feil und präsentierten ihre Oldtimer.