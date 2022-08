Fahrradstraße in Sulingen: Dauerlösung für Provisorium gesucht

Von: Harald Bartels

Vorbildlich: Die Autos bleiben hinter der Radfahrerin, weil der Platz zum sicheren Überholen nicht reicht. © Bartels

Sulingen – Im November 2020 wurde ein Teil der Langen Straße in Sulingen in eine Fahrradstraße umgewandelt – wirklich zufrieden mit dem Ergebnis scheint niemand zu sein. Für Bürgermeister Patrick Bade ist das ein wichtiges Thema, mit dem sich der Arbeitskreis Verkehr befassen muss.

Bei Einführung der Fahrradstraße war angekündigt worden, nach zwei Jahren die Erfahrungen damit zu bewerten, um zu entscheiden, ob sie beibehalten wird. Allerdings sei dieser Zeitraum, aufgrund der Umstände, nicht unbedingt geeignet, sagt der Bürgermeister. Teils deutliche Kritik gab es jedoch bereits von verschiedenen Seiten, zuletzt in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr des Stadtrats (wir berichteten).

Dort hatte Bade eingeräumt, im Rat gegen die Einführung gestimmt zu haben, weil damals der Praxisleitfaden für Fahrradstraßen zwar bereits in Arbeit, aber noch nicht fertiggestellt war. „Es hätte uns gutgetan, wenn wir den Leitfaden schon zu Anfang gehabt hätten“, ist er überzeugt, denn er enthalte viele gute Tipps und Hinweise.

Gedankenspiel: Gegenläufige Einbahnstraße

Dem Leitfaden folgend, der vom Forschungsbereich Straßenverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik der Bergischen Universität Wuppertal in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Urbanistik erarbeitet wurde, gibt es verschiedene Aspekte bei einer Fahrradstraße zu berücksichtigen. Dazu zählt vor allem die bauliche Gestaltung, beispielsweise mit gut sichtbaren Markierungen auf der Fahrbahn. Wichtig dafür ist jedoch eine ausreichende Breite der Fahrbahn, um etwa einen genügenden Sicherheitsabstand zwischen dem Verkehr und parkenden Fahrzeugen zu ermöglichen. Ebenfalls ein entscheidender Faktor ist die Durchlässigkeit für Kraftfahrzeuge, denn laut Leitfaden sollen sie höchstens abschnittsweise die Fahrradstraße befahren dürfen. Der Leitfaden enthalte „ganz tolle Beispiele“ für die Gestaltung von Fahrradstraßen, findet Bade. „Vieles fällt aber hier schon weg wegen der Fahrbahnbreite, und wir können es uns ganz sicher nicht leisten, die Lange Straße komplett aufzureißen.“

Eine vernünftige Lösung zu finden, werde sicher eine „Sisyphusarbeit“ für den Arbeitskreis Verkehr. Der habe in der neuen Wahlperiode noch nicht getagt – die Mitglieder müssten erst noch benannt werden. Aus Bades Sicht kommen nur zwei Alternativen in Betracht: entweder die Fahrradstraße ganz aufzugeben oder in der Langen Straße eine gegenläufige Einbahnstraße einzurichten. Die Idee sei Anfang Juni vorgestellt worden auf der Fachtagung „Fahrradland Niedersachsen / Bremen 2022“ in Osnabrück, an der er teilnahm. Möglich sei etwa, an der Kreuzung Lange Straße und Am Wolfsbaum / Obere Straße eine Diagonalsperre einzurichten: Für Radfahrer wäre sie uneingeschränkt passierbar, Kraftfahrzeuge könnten die Lange Straße bis dorthin befahren, würden dann in Richtung Obere Straße oder Am Wolfsbaum weitergeführt. „Das ist aber noch nur ein Gedankenspiel“, betont Bade, die Einzelheiten müssten unter anderem mit Feuerwehr, Rettungsdiensten und Abfallentsorgungsunternehmen besprochen werden.

Autos sind in Fahrradstraße nur zu Gast

„Ich würde die Fahrradstraße nicht aufgeben wollen“, stellt der Bürgermeister klar, „und ich bin ein Freund davon, die Straße auch weiterhin befahrbar zu halten.“ Langfristig sei ohnehin seine Wunschvorstellung, die Fahrradstraße an die Nienburger Straße und an die Bassumer Straße anzubinden.

Weitere Themen rund um die Fahrradstraße seien zum einen die Öffentlichkeitsarbeit und weitere Verkehrskontrollen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien regelmäßig auf der Langen Straße unterwegs, um aufzuklären, und es gebe eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei: „Wir sind in einem steten Austausch.“ Für die Öffentlichkeitsarbeit seien gerade neue Maßnahmen – wie Flyer oder Banner – in Vorbereitung, um weiter über das korrekte Verhalten auf der Fahrradstraße zu informieren: „Das Auto ist in der Fahrradstraße nur Gast, und das Fahrrad gibt das Tempo vor.“ Allerdings müsse auch den Radfahrern bewusst werden, dass sie Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen haben und nicht auf dem Gehweg fahren dürfen – sofern sie bereits ihren zehnten Geburtstag gefeiert haben.

Für den Arbeitskreis Verkehr gebe es rund um das Thema noch viel zu besprechen. Bade erklärt, er könne sich auch gut vorstellen, mit dem Gremium eine Exkursion zu machen, um sich vor Ort Beispiele für gelungene Fahrradstraßen anzusehen.