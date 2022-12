Fällarbeiten an Sulinger Graben erschrecken Anwohner

Von: Harald Bartels

Teilen

Über das Ausmaß der Beseitigung von Bäumen und Büschen ist Eckhard Bieder erschrocken. © Bartels

Sulingen – „Richtig erschrocken“ sei er gewesen, berichtet Eckhard Bieder – und meint das Ausmaß der Arbeiten an der Entwässerungsanlage zwischen Nienburger Straße und Ostpreußenstraße in Sulingen.

Beim Weihnachtsspaziergang sei ihm bewusst geworden, wie viel gefällt worden sei. Dass die Anlage dazu dient, das Regenwasser aus dem Gewerbegebiet Ost aufzunehmen, ist ihm bewusst und seit den neunziger Jahren, als sie entstand, sei sie nicht mehr gepflegt worden. Allerdings sei nicht nur der Graben selbst freigeschnitten worden, sondern auch die Ränder: „Wir haben hier auch viele Vögel und Eichhörnchen, die sind dann alle weg“, fürchtet der Sulinger.

Der Hinweis von Eckhard Bieder ist nicht der erste dieser Art, wie Andreas Nordloh, Leiter des Fachbereichs III – Bauen, Planung, Ordnung – der Sulinger Stadtverwaltung, bestätigt. „Wir hatten schon einige Anrufe von Anwohnern, denen wir die Maßnahme dann erklärt haben.“ Wichtig sei vor allem, dass es sich nicht um Biotope handele, sondern um technische Bauwerke, die der Vorsorge vor Starkregenereignissen dienen. Von solch einem Ereignis spricht man bei „Niederschlägen von mehr als 25 Millimeter pro Stunde oder mehr als 35 Millimeter in sechs Stunden“, wie auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nachzulesen ist. Und weiter: „Starkregen entsteht häufig beim Abregnen massiver Gewitterwolken.“

Die Entwässerungsanlagen, auch Regenrückhaltebecken genannt, sollen in solch einem Fall das Oberflächenwasser speichern, damit es gedrosselt in die Entwässerung abgegeben werden kann. „Gerade in der heutigen Zeit ist wichtig, dass die Entwässerung funktioniert“, betont Nordloh, die Zahl der Starkregenereignisse nehme zu. Über Jahrzehnte sei da nichts gemacht worden, räumt er ein, aber „wir machen das jetzt konsequent bei unseren Regenrückhaltebecken.“ Zudem müssten die Anlagen auch für ein Kataster vermessen werden, und dafür sei notwendig, sie zunächst freizulegen.

Im Fall der Anlage am Sportpark hätten die Arbeiten am rund 500 Meter langen Graben bereits im November begonnen. An der Nienburger Straße habe dafür ein Wall durchbrochen werden müssen, um den östlichen Teil zugänglich zu mache. Die Arbeiten führe ein Fachunternehmen aus – „wir haben gar nicht die Maschinen dafür.“ Sie sollen schnellstmöglich weitergehen und vor Beginn der Brut- und Setzzeit in jedem Fall abgeschlossen sein.