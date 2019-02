Sulingen - Noch 82 Tage bis zur Eröffnung der Informa 2019. „Aktuell liegen uns 87 Anmeldungen von Ausstellern vor“, sagt Thomas Wolter, in der Arbeitsgemeinschaft verantwortlich für das Marketing der Leistungs- und Gewerbeschau vom 26. bis 28. April auf dem Veranstaltungsgelände am Hasseler Weg. Wolter: „Viele der Betriebe haben schon bei der Anmeldung deutlich gemacht, dass sie einen Schwerpunkt ihrer Messeaktivitäten auf Gewinnung von Mitarbeitern legen.“ Unter anderem Ernst-Christian Gerbes von Gerbes Dächer.

Der 38-jährige ist Dachdecker- und Zimmermeister, ist seit 15 Jahren Geschäftsführer des Familienbetriebes mit Sitz in Varrel. „Der Branche geht es gut“, sagt der Unternehmer. 35 Mitarbeiter beschäftigt Gerbes; überwiegend Dachdecker, aber auch Zimmerleute und Kaufleute. Die Gewinnung von Mitarbeitern bezeichnet er, neben der auch im Handwerk verstärkt Einzug haltenden Digitalisierung, als „Herausforderung der Zeit“.

Fünf Auszubildende sind aktuell für Gerbes Dächer tätig. Im Sommer dieses Jahres kommen drei dazu. „Ein Glücksfall“, sagt der Unternehmer. „Es gibt aber auch andere Jahre, in denen sich keine geeigneten Bewerber vorstellen.“ Das Handwerk dürfe nicht nachlassen, mit der Attraktivität der unterschiedlichen Berufe für sich selbst zu werben. „Ich sehe in der Teilnahme an der Messe für uns eine Chance. Wir wollen zeigen, dass man gerade im Handwerk tatsächlich noch am Abend anfassen kann, was man tagsüber geschafft hat.“

In die Vorbereitung des Messeauftrittes sind die Auszubildenden des Fachbetriebes mit eingebunden. Sie selbst gestalten einen Teilbereich des Ausstellungsfläche. An einem Modell eines Flachdaches zeigen sie die Arbeitsschritte, die erforderlich sind, um die Fläche mit Folien und Schweißbändern abzudichten. „Dabei sollen sie gerade mit jüngeren Messegästen ins Gespräch kommen“, hofft Ernst-Christian Gerbes. Er spricht von „Face-to-Face-Kommunikation“. „Wenn die jungen Leute von ihrer Ausbildung erzählen, dann ist das authentischer, als ob das ein Alt-Geselle machen würde.“

Die Auffassung, dass Messeauftritte zu der Gruppe der längst überholten Marketinginstrumente gehören, teilt der 38-Jährige nicht. „Anders wie in den digitalen Medien kann man da mit den Leuten noch direkt in Kontakt kommen. Und die Besucher können Fragen stellen, auf die man digital keine Antworten erhält.“

Die Frage, inwieweit sich eine Beteiligung an der Messe für die Aussteller auch monetär lohne, lässt Ernst-Christian Gerbes im Raum stehen. „Ich denke, so etwas kann man nicht messen. Aufträge schreibt man meistens nicht vor Ort, aber man zeigt sich - macht sich mit den Leuten bekannt.“

Ernst-Christian Gerbes und Mitstreiter wollten vom 26. bis 28. April am Hasseler Weg in Sulingen zeigen, „was wir wirklich können“. Die Tätigkeitsfelder der Dachdecker hätten sich im Laufe der Jahre immer mehr den Bedürfnissen der Kunden angepasst. „Die Instandhaltung von Dächern wir immer mehr nachgefragt, von gewerblichen, aber auch von privaten Kunden. Industriebauten beschäftigen uns mehr; der private Wohnungsbau dafür weniger.“ Wohl abgesehen von der Installation von Dachfenstern. „Das wissen die wenigsten, das wir das machen.“

Auch nicht, dass Papier langsam, aber sicher, von den Baustellen, auf denen das Unternehmen unterwegs ist, verschwindet. Ernst-Christian Gerbes: „Bald gibt es keine Durchlaufzettel mehr, sondern alles digitalisiert auf dem Pad. Einfach, um Prozesse zur vereinfachen und zu beschleunigen. Man muss mit der Zeit gehen.“

Auch in Fragen der Akquise der Mitarbeiter: „Wenn man versucht, die Leute direkt abzuholen, dann kommt das noch mit am besten an“, sagt der 38-Jährige. Etwa während der Informa 2019. oti