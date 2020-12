„Exotin“ begeistert von Technik und Verkauf

Sina Heidmann ist seit August zuständig für den Vertrieb bei Raven Landtechnik in Sulingen

+ © Bartels Das neue Güllefass mit Schleppschlauchgestänge übergibt Sina Heidmann an die Kunden Philipp Lehmkuhl (links) und Hauke Dahms. © Bartels

Sulingen – Auf ein Glas Sekt oder einen Handschlag zum Abschluss des Geschäftes wurde wegen der aktuellen Umstände verzichtet, Zufriedenheit gab es dennoch auf beiden Seiten: Am Dienstag wickelte Sina Heidmann, Vertriebsmitarbeiterin von Raven Landtechnik in Sulingen, ihr erstes eigenständiges Großprojekt ab und übergab ein individuell konfiguriertes Güllefass an Philipp Lehmkuhl und Hauke Dahms von der L & R Agrar GbR aus Bassum-Nienstedt.