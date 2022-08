Eva Brischke-Bau ab Oktober bei der Lebenshilfe in Sulingen

Den „tag des wir“ nutzte die designierte Geschäftsführerin bereits für einen Überraschungsbesuch. © Wendt

Sulingen – Veränderungen in der Geschäftsführung der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz kündigt der Vorstand des Vereins am Mittwoch in einer Pressemitteilung an. Eva Brischke-Bau wird zum 1. Oktober Geschäftsführerin der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz gGmbH. Der Verein ist alleiniger Gesellschafter der gemeinnützigen Gesellschaft mit Sitz in Sulingen.

„Wir sind froh, mit Eva Brischke-Bau eine kompetente und engagierte Führungskraft gefunden zu haben“, heißt es in der Mitteilung. „Eva Brischke-Bau hat in ihrer beruflichen Vergangenheit eine ausgezeichnete Expertise in der Eingliederungshilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe erlangt und entsprechend langjährige Erfahrungen in leitenden Funktionen.“

Man freue sich, mit der 43-Jährigen eine Geschäftsführerin gewonnen zu haben, „die über mehrjährige berufliche Verbindungen zu Einrichtungen der Lebenshilfe verfügt.” Eva Brischke-Bau ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie lebt mit ihrer Familie in Elsfleth.

Eva Brischke-Bau übernimmt am 1. Oktober die Geschäftsführung. © Privat

Mit der Entscheidung setzte der Vorstand einen Schlussstrich unter einen Prozess, den er bereits Ende vergangenen Jahres eingeleitet hatte, heißt es weiter. Man hatte sich wegen einer „strategischen Neuausrichtung” von den bisherigen Geschäftsführern getrennt und kurzfristig die operative Geschäftsführung über die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH abgebildet.

Seit dem 1. Juli verantwortet Nahid Chirazi, Geschäftsführerin der Delme-Werkstätten gGmbH, die Interimsgeschäftsführung. „Wir sind dankbar dafür, dass Frau Chirazi bis zum Einstieg von Frau Brischke-Bau zur Stabilisierung beiträgt“, heißt es in der Pressemitteilung. Neben einer externen Agentur sei Nahid Chirazi maßgeblich am Geschäftsführungs-Findungsprozess mit dem Vorstand beteiligt gewesen und wird Eva Brischke-Bau in der Einarbeitung beratend zur Seite stehen.