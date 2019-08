Etwas Zeit schenken lohnt sich

Helferteam der „Nachbarschaftshilfe“ braucht dringend neue Unterstützer

+ Die Organisatorinnen der Nachbarschaftshilfe, Ingrid Lühs (links) und Eva Kurth, wünschen sich mehr ehrenamtliche Helfer, die Senioren etwas Zeit schenken. Foto: Behling

Sulingen – Eine Frage, die Ingrid Lühs und Eva Kurth als Organisatorinnen in der Nachbarschaftshilfe in Sulingen umtreibt, stellt man sich gewiss in vielen Vereinen: „Wo ist eigentlich die Generation nach uns? Was das ehrenamtliche Engagement angeht, vermisse ich die“, stellt Lühs nachdenklich fest. „Die beschreiten wohl andere Wege. Sind viel auf Reisen. Stehen nicht zur Verfügung.“