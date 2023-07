Etwas Entscheidendes fehlt dem Wohnmobilstellplatz noch

Von: Harald Bartels

Teilen

Zu den „Stammbesuchern“ des Stellplatzes gehören Rosie und Manfred Keller aus Rinteln. © Bartels

Sulingen – Der Wohnmobilstellplatz am Stadtsee in Sulingen ist seit dem Frühjahr neu gestaltet. Wie kommen die Neuerungen bei den Nutzern an?

Der Platz war im Mai wieder freigegeben worden nach mehrmonatigen Umbauarbeiten. Gefördert mit Mitteln aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ (wir berichteten) wurden unter anderem die Stellplätze, angepasst an die Ausmaße moderner Wohnmobile, vergrößert und jeweils mit einer eigenen Einfassung versehen.

Von den Veränderungen „angenehm überrascht“ zeigen sich am Dienstag Rosie und Manfred Keller aus Rinteln. Das Paar gehört seit mehr als zehn Jahren zu den „Stammbesuchern“ der Anlage: „Sulingen bietet sich immer an, wenn wir hochfahren zur Küste oder wieder zurück, und man kann hier gut einkaufen“, sagen beide. „Früher habe ich auch gerne im Stadtsee gebadet, aber das geht leider nicht mehr“, fügt Rosie Keller hinzu. Mit der Umgestaltung sind sie sehr zufrieden: „Es ist sehr ordentlich, und die Pkw-Stellplätze sind gut abgetrennt“, findet Manfred Keller. Das scheint sich auch herumgesprochen zu haben, denn als das Paar am Sonntag eintraf, hätten sich bis zum Abend gleich 14 Wohnmobile hier versammelt. „Es ist eigentlich immer voll“, berichtet Rosie Keller. Der einzige Wermutstropfen: Weder Anschlüsse für Strom noch für Trink- und Abwasser sind installiert. „Strom ist nicht so schlimm, weil wir Solar auf dem Dach haben“, sagt Rosie Keller, „aber fürs Entsorgen halten wir in Diepholz.“ Dass künftig für den Stellplatz eine Gebühr erhoben werden soll, schreckt das Paar nicht ab: „Solange es moderat ist, kommen wir gerne wieder“, bekräftigt Manfred Keller.

Zum ersten Mal macht Peter Witzke aus Minden hier Station. © Bartels

Zum ersten Mal ist Peter Witzke aus Minden mit seinem Wohnmobil in Sulingen. Sein Aufenthalt hat wenig mit Urlaub zu tun: Seine Frau ist derzeit zur Behandlung in der Sulinger Klinik, und so hat er die Möglichkeit, sie täglich zu besuchen. „Von der Lage und von der Ruhe her wunderbar“ ist der Stellplatz in seinen Augen. Diesen positiven Eindruck hätten auch die anderen Wohnmobilisten bestätigt, mit denen er während seines Aufenthalts hier gesprochen habe. Allerdings: „Ohne Strom und die Möglichkeit, den Inhalt der Toilette zu entsorgen, ist der Platz eigentlich nicht zu gebrauchen.“

Verständnis für den Unmut hat Stefanie Eiting aus dem Fachbereich III (Bauen, Planung und Ordnung) der Sulinger Stadtverwaltung, in deren Zuständigkeit die Neugestaltung der Anlage fällt. Dabei ist der Großteil der fehlenden Infrastruktur bereits beschafft und wird bis zur Installation eingelagert. Der Aufbau erfolgt bisher nicht, weil für das Bezahlsystem eine entscheidende Komponente noch nicht geliefert wurde: „Wir haben immer noch keinen konkreten Liefertermin vom Lieferanten erhalten, obwohl der ausführende Betrieb immer hartnäckig am Ball ist“, stellt die Verwaltungsmitarbeiterin fest. Gibt es denn wenigstens eine ungefähre Aussage, wann die Lieferung eintreffen könnte? „Wir hoffen auf Oktober.“