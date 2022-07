Essen auf Herd sorgt für Feuerwehreinsatz in Sulingen

41 Feuerwehrkräfte waren am Freitagvormittag an der Buchenstraße in Sulingen im Einsatz. © Bartels

Sulingen – Ein vergessener Kochtopf auf einem Küchenherd sorgte am Freitagvormittag für einen Feuerwehreinsatz an der Buchenstraße in Sulingen.

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte der Brandmelder infolge der Rauchentwicklung gegen 9.45 Uhr Alarm ausgelöst. Vor Ort entfernten 41 Einsatzkräfte aus den Ortsfeuerwehren Sulingen, Klein Lessen und Groß Lessen den Topf vom Herd, kontrollierten die Wohnung auf eventuelle Glutherde und machten sie per Druckbelüftung wieder zugänglich.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, sodass ein Eingreifen der Rettungswagenbesatzung nicht erforderlich war. Ebenfalls vor Ort war eine Streifenwagenbesatzung der Polizei.