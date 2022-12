Es wird voll im Winterwunderwald im Sulinger Westen

Von: Andreas Behling

In den stimmungsvollen Winterwunderwald lockte das Angebot, das die drei Vereine auf die Beine stellten, zahlreiche Besucher. © Behling

Sulingen – „Was ist der Unterschied zwischen Weihnachtsmann und Nikolaus?“ Bei der Frage des rotgewandeten Mannes, der am Samstag auf einem Norwegischen Fjordpferd und in Begleitung eines hilfreichen Engels in den „Winterwunderwald“ ritt, mussten die vielen Kinder, die er per Mini-Megafon zu sich an eine der wärmenden Feuerschalen mit Strohballensitzgelegenheiten rief, passen. Lösung: Der Nikolaus ist zweiteilig bekleidet und bringt die kleinen Geschenke, der Weihnachtsmann die großen – „und das erst am 24. Dezember, das wisst ihr doch bestimmt.“ Gesang und Gedichte brachten den Nikolaus in großzügige „Geberlaune“ beim besonderen Weihnachtsmarkt, den im Bürgerpark im Sulinger Westen die drei dort beheimateten Vereine und auswärtige Aussteller nach zweijähriger Pause erneut ausrichteten. Kunsthandwerkliche und kulinarische Angebote an Buden und Pavillons im großen Rund um den Weihnachtsbaum, Aktionen für Groß und Klein stießen auf große Resonanz.

Mit von der Partie auch diesmal Mitglieder der „Bovelzumft“ aus Bassum, die dem Markt ein mittelalterliches Flair verliehen – so konnten die Besucher zum Beispiel beim Bogenschießen und bei einem Wurfspiel ihre Geschicklichkeit auf die Probe stellen. Statt des Karussells bot diesmal eine Kindereisenbahn den kleinen Gästen Spaß. Knipp auf Schwarzbrot, Fischbrötchen, Waffeln und gebrannte Mandeln gab es – angesichts der Temperatur kurz über dem Gefrierpunkt fand Glühwein reißenden Absatz an der Schießhalle der Schützengesellschaft von 1848.

Deren Präsident Andreas Albers, Ansgar Feldmann, Vorsitzender des Kutscher Klubs, Klaus Spehlbrink, Vorsitzender der Bürgerparkgesellschaft von 1875 und sein Stellvertreter Heinfried Hinrichs nahmen sich am Abend Zeit für eine Zwischenbilanz – und zeigten sich von der Besucherresonanz begeistert. Spehlbrink: „Man hört sehr viel Positives von den Leuten, Besuchern und Beschickern.“ Albers nannte schmunzelnd ein Beispiel. „Ich habe eben einen Vater gehört, der zu seiner Frau sagte: ,Boah geil!‘ Wenn man das vor der kleinen Tochter sagt, heißt das ja schon was...“ Drei Tage Aufbau für sieben Stunden Spaß seien schon eine Hausnummer, und man wünsche sich noch mehr Unterstützung von Jüngeren, so Albers. Aber: „Wenn man dann merkt, dass es so gut angenommen wird, ist das kein Thema, dann macht es wirklich Spaß“, stellte Heinfried Hinrichs fest. Den Winterwunderwald auf den Sonntag auszuweiten, ist für die Vereine keine Option – schließlich müssen die meisten Helfer am Montag wieder zur Arbeit, und die meisten Besucher, schätzt Andreas Albers, würden dennoch am Samstag kommen.

Der Nikolaus ließ sich an einem der wärmenden Feuer nieder und rief die Kinder per Mini-Megafon zu sich. © Behling

Den Eindruck, dass der Winterwunderwald eine magische Erscheinung war, konnte man am Sonntagmorgen gewinnen – es war keine Spur mehr davon zu sehen. Ansgar Feldmann bestätigt lachend: „Drei Tage Aufbau, zwei Stunden Abbau.“

Wie man mit Pfeil und Bogen umgeht, konnten die Besucher ausprobieren. © Behling

Zu einem Geschicklichkeitswurfspiel luden Mitglieder der Bovelzumft ein. © Behling

Schmuck gehörte zu den kunsthandwerklichen Produkten, die an den Buden Pavillons angeboten wurden. © Behling