Es herrscht wieder Bahnbetrieb am Sulinger Kreuz

Sulingen – Es herrscht wieder Zugbetrieb am Sulinger Bahnhof. Zusteigen können allerdings nur Fahrgäste in Daumennagelgröße, denn gefahren wird auf der Modellanlage des Aktionsbündnisses Eisenbahnstrecke Bassum-Bünde (AEBB), aufgebaut in der ehemaligen Grundschule in Sulingen.

Am Freitag feierten die AEBB-Mitglieder Andreas Rochner aus Sulingen und Andreas Klarenaar aus Barnstorf die Premiere des Bahnbetriebs im Vorfeld der Jahreshauptversammlung des AEBB in dem Raum, der künftig als Teil des „Hauses der Geschichte“ des Heimatvereins Sulingen gedacht ist. An den Wänden finden sich bereits diverse Exponate mit Bezug zur Sulinger Eisenbahngeschichte, etwa Schilder, Lampen, Uniformteile und Tafeln mit Abfahrtszeiten. Eine ganze Wand nimmt der von Alfons Beckmann gestaltete Zeitstrahl ein, der eben jene Geschichte mit Texten und Fotos dokumentiert, von der Eröffnung der Eisenbahnlinie Bünde-Rahden-Bassum im Jahr 1900 bis zum Ende des Personenverkehrs 1994. „Inzwischen bekommen wir auch schon Stücke von außerhalb angeboten“, berichtet Rochner, und für solche, die aus Sulingen stammen, nehme man auch gewisse Fahrtstrecken in Kauf.

Herzstück der Ausstellung ist aber die große Modelleisenbahnanlage, die das Sulinger Kreuz zu Beginn der fünfziger Jahre zeigt. Die Anlage stammt von Thorsten Buhre und seinem Sohn René, beide Mitglieder des AEBB, und Helga Buhre, Witwe von Thorsten Buhre, stellte sie dem AEBB zur Verfügung (wir berichteten).

Aufgrund der zeitweiligen Unsicherheit über die Zukunft der Räume seien die Arbeiten etwas heruntergefahren worden, räumt Rochner ein. Inzwischen steht jedoch fest, dass im Falle einer Nachnutzung des Gebäudes für ein soziokulturelles Zentrum im Zuge der Sanierung „Sulingen Zentrum“ auch Heimatverein und AEBB eingebunden werden sollen.

Im Herbst hatte Andreas Rochner damit begonnen, die Anlage wieder betriebsbereit zu machen. Mit Unterstützung von Andreas Klarenaar, der als Elektromechanikermeister die nötige Fachkenntnis besitzt. Allein schon aufgrund der schieren Größe der Anlage nahm das geraume Zeit in Anspruch, denn „wir haben jede Weiche, jedes Signal und jede Steckverbindung überprüft“, berichtet Rochner. „Im Laufe der Zeit ist durch Feuchtigkeit und Staub vieles schwergängig geworden“, sagt Klarenaar, diverse Teile mussten erneuert werden. Ein weiteres Problem: Eine Dokumentation der Schaltpläne existierte nicht, „das war alles individuell gestrickt“, formuliert es Rochner lachend. Die Umstellung auf eine digitale Steuerung war angedacht, konnte aber nicht mehr umgesetzt werden. „Wir haben eine digitale Zugsteuerung, aber noch keine digitalen Fahrzeuge“, erklärt Klarenaar.

Inzwischen sind laut Rochner „95 oder 97 Prozent der Anlage wieder bereit“, und auch der Lokschuppen mit Drehscheibe ist wieder funktionsfähig. „Alfons Beckmann hat uns zeitlich passende Züge zur Verfügung gestellt.“ So finden sich auf der Anlage ein Ölzug mit Dampflokomotive, die Viehverladerampe ist bestückt mit offenen Waggons, am Stückgutschuppen stehen gedeckte Wagen und am Bahnsteig hält ein Reisezug. Ebenfalls vorhanden sind zwei „Ferkeltaxis“, wie die Triebwagen genannt wurden, die zwischen Diepholz und Nienburg über Sulingen pendelten.

Diese Anlage, in die Rochner zufolge Thorsten Buhre „Tausende von Stunden steckte, weil er alles selbst gemacht hat, jeden kleinen Pfosten“, soll künftig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Geplant ist, dass das AEBB einen Museumstag des Heimatvereins verknüpft mit einem „Tag der offenen Tür“ im Eisenbahnraum, bei dem auch die Züge zum Einsatz kommen sollen; ein konkreter Termin dafür ist aber noch nicht in Aussicht. Darüber hinaus ermöglicht Rochner Interessierten gerne Einblicke in die Ausstellung nach Terminabsprache, per E-Mail (info@aebb.de).