Lebenswege: Es geht nicht immer geradeaus

Andrea Oerter über Berufswahl, Schicksal und Lebenswegentscheidungen

Sulingen – Was willst du gerne werden? Die Frage, die sich Schüler derzeit mit mehr oder weniger dringlichem Unterton anhören müssen, hat auch Andrea Oerter gehört. Die 48-Jährige, die heute mit ihrer Familie in Sulingen lebt, hat in diesen Jahren ihre erste Antwort auf diese Frage mehrfach geändert. Empfindet sie das als Schwäche? Warum gab es diese neuen Berufswege? Was hat ihre Entscheidung beeinflusst? Das Gespräch über Wege in den Beruf und neue Optionen nimmt dann aber eine ganz andere Wendung, als gedacht.

Was wollte Andrea Oerter denn mal werden?

„Ich wollte unbedingt Krankenschwester werden und habe die Ausbildung mit 17 Jahren angefangen. Warum Krankenschwester? Ich hatte ein Schulpraktikum gemacht, ein oder zwei Wochen dauerte das damals. Aber ich habe im zweiten Ausbildungsjahr abgebrochen. Nein, es gab keinen Vorfall. Ich war einfach zu jung. Ich bin in München geboren. Mit 13 sind wir umgezogen, ich wurde aus meiner Clique gerissen. Für die Ausbildung als Krankenschwester musste ich nach Fürth, wohnte dort im Schwesternheim, in der Nähe der Familie meines Vaters, zu der guter Kontakt bestand. Die Eindrücke im Krankenhaus mit schwerstkranken Menschen, die im Sterben lagen und wie diese behandelt wurden... da gab es Momente, die meine Seele nicht verkraftet hat. Ich habe entschieden: So möchte ich das nicht.“

Die erste Neuorientierung folgt an dieser Stelle. Andrea Oerter muss umdenken. Was soll sie mit der angefangenen Berufsausbildung machen? Sie hat in dieser Zeit ihre Eltern an ihrer Seite, besonders die Gespräche mit ihrer Mutter sind ihr in Erinnerung.

„Ich bin unglaublich interessiert an Menschen, sehr kreativ. Ich habe immer schon gestrickt und genäht. Wir haben überlegt, welche Stärken ich habe. Ich habe dann eine Ausbildung als Bekleidungstechnische Assistentin gemacht und gleichzeitig mein Fachabitur, beides in Halle/Westfalen. Das ist allerdings eine industrielle Ausbildung, keine handwerkliche: Vermarktung, Schnitt, Design – man kann in der Industrie in allen Bereichen arbeiten.“

Andrea Oerter ist 22, als sie mit der Ausbildung fertig ist. Mit dem Fachabitur in der Tasche folgt indes eine weitere Neuorientierung: Sie studiert Sozialpädagogik in Hannover. Die Familie wohnt jetzt in Sulingen. Und die gerade abgeschlossene Ausbildung?

„Ich habe das nicht weiter genutzt, aber es war einfach toll, dass ich das gelernt habe. Projekte in der Sozialpädagogik, kreativ arbeiten, Textilien nutzen – so kann ich das verknüpfen. Ich habe seit 1998 studiert und auch im Freistätter Schulverbund gearbeitet, bin dort seit 2002 angestellt, als Schulsozialpädagogin, zuständig für den Berufsschulzweig, die Mädchenpädagogik und den Ausbildungsbereich. Mein Söhne Paul und Jan werden 2000 und 2001 geboren. Tochter Mia 2007.

Dann kommt, da bin ich 35, der Einschnitt. Ich habe Brustkrebs. Das ist ein Wendepunkt für mich. Von einem Moment auf den anderen. Die Ärzte hatten keinen Krebs vermutet, ich denke, ich komme also schnell wieder raus aus dem Krankenhaus, es ist ja nur eine gutartige Geschwulst.

Aber dann sind es drei Monate. Ein Tumor, der dringend behandelt werden muss. Die Kinder sind zehn, neun und vier Jahre alt. Ich habe mich gefühlt, als würde ich aus dem Schleudersitz geschleudert. Ich muss mich neu orientieren, wieder auf den Boden kommen.

Das habe ich als Chance gesehen. Zu prüfen, ob die Art und Weise, wie ich mich in der Arbeit einsetze, gut tut.

Ich war Macherin.

Bis ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, zu schauen, ob das Leben nicht doch noch mal was anderes bietet. Die Energie so eingesetzt werden kann, dass es der Gesundheit dient.“

Andrea Oerter traut sich, ihren Tag neu aufzuteilen. Die Anteile für Familie, Privates und Berufliches neu zu mischen. Es kann nicht alles so bleiben, wie es war. Und es ist ein Zufall, der ihr dabei hilft, zu erkennen, was noch fehlt. Genauer: Ihr den Schubs in eine neue Richtung gibt. Auf dem Parkplatz, auf dem Weg zur Chemotherapie, trifft sie eine ehemalige Nachbarin wieder, Freundin ihrer Eltern, Annegret Schmalz.

„Wir hatten uns zehn Jahre nicht gesehen. Annegret sprach mich auf mein Kopftuch an. Und meinte, ich solle zu ihr in die Yogaschule Sulingen kommen. Das würde mir guttun. Vor meiner Erkrankung hätte ich gesagt: Naja. Dann war ich da. Das gibt es doch gar nicht, das fühlt sich so gut an. Als ob der Körper das merkt, dass ich ihm etwas Gutes tue. Bewegung tut ja gut, aber dann auch das Hineinspüren, das Atmen. Und ich merke die positive Energie, die in den Körper fließt.

Das hat meinen Heilungsprozess so positiv unterstützt, dass ich mit Yoga nie wieder aufgehört habe. Es hat mir nicht nur körperlich gutgetan, sondern auch geistig.

Die Medikamente haben aus mir einen Zombie gemacht, deshalb habe ich sie abgesetzt. Ich hatte das Gefühl: Wenn ich für mich sorge, dann werde ich gesund. Nach 13 Jahren gelte ich jetzt als geheilt.

Es trifft uns an der sensibelsten Stelle, wenn wir nicht auf uns achten: Ruhe, Lebensfreude sind wichtig. Das Vertrauen darauf, dass mir ein Weg gezeigt wird. Ich hatte nie einen Zweifel, dass ich da rauskomme.“

Andrea Oerters viertes Kind, Peter, wird 2012 geboren. Ein unverhofftes Glück und sie ist bestärkt darin, sich mehr einem neuen Weg zu widmen.

„Jeder Mensch geht, so wie er ist, seinen eigenen Weg. Ich mache eine Ausbildung als Yogalehrerin, gebe Klangmassagen, ab September besondere Yoga- und Krebsstunden, immer freitags von 9 bis 10 Uhr. Kurse für Menschen mit und nach Krebserkrankung – das ist meins. Das mache ich jetzt. Jetzt sind es vier Kinder und es gilt, die Entscheidungen in der Familie abzustimmen, keine Risiken einzugehen. Existenzängste? Ja, wegen der Verantwortung für die Kinder. Die haben ein Recht darauf, in einer sicheren Umgebung aufzuwachsen. Als Selbstständige ist man bei Kursen immer abhängig.

Welche Tipps ich geben kann? Es gibt Zufälle. Selbstreflexion ist wichtig. Und Offenheit, dass sich was verändern kann. Ich bin angekommen. Ich werde weitergeführt. Der Glaube daran hält Ängste fern, vom Weg abzukommen.“