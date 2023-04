Erstes „Heimspiel“ für das inklusive Handballteam des TuS Sulingen

Von: Harald Bartels

Erstmals richtet die inklusive Handballmannschaft des TuS Sulingen um die Trainerinnen Martina Zimmermann (hinten Dritte von links) und Wiebke Wall (vorne rechts) im Ligabetrieb ein Turnier aus. © Bartels

Sulingen – Das Veranstalten eigener Turniere ist für die Abteilungen des TuS Sulingen nichts Neues. Dennoch gibt es am Samstag, 15. April, ab 10 Uhr in der Edensporthalle eine Premiere: Erstmals ist die inklusive Handballmannschaft des Vereins Gastgeber eines Turniertages im Ligabetrieb.

Das Team besteht bereits seit 2015 und wurde von den Trainerinnen Wiebke Wall und Martina Zimmermann ins Leben gerufen. Die erste Turnierteilnahme gab es bereits im Folgejahr. Zwischenzeitlich war die Gruppe Gegenstand von Workshops zum Thema Inklusion und von wissenschaftlichen Untersuchungen.

Im September 2022 begann der Ligabetrieb für inklusive Handballteams unter dem Dach des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen (HVNB): Neben dem TuS Sulingen sind in dieser Spielklasse die Vereine SV Werder Bremen, TSV Altenwalde, HSG Heidmark und TB Stöcken mit insgesamt sieben Mannschaften aktiv. Aktuell belegt das Team aus Sulingen Platz drei in der Tabelle.

Ausgetragen werden die Spieltage ausschließlich in Turnierform im Modus „jeder gegen jeden“. „Bremen und Hannover geht noch, aber ansonsten ist der Aufwand für die Fahrt zu einem einzelnen Spiel zu groß“, erläutert Martina Zimmermann. „Und ein Turnier findet auch statt, wenn eine Mannschaft mal nicht teilnehmen kann.“ Drei Turniertage gab es bisher, am Samstag steht nun das „Heimspiel“ für die Sulinger Handballer an.

Der Ablauf der Turniere unterscheidet sich nicht von anderen Veranstaltungen dieser Art: Nach der Begrüßung werden die einzelnen Partien ausgetragen, und nach der Siegerehrung sitzen die Mannschaften gesellig zusammen. „Das ist toll, da entstehen Bekanntschaften und sogar Freundschaften“, sagt Wiebke Wall.

Beim inklusiven Handball unterscheiden sich die Regeln kaum von denen sonstiger Spiele im Seniorenbereich: Statt zweimal 30 Minuten werden bei den Turnieren nur zweimal zehn Minuten gespielt und das mit den Bällen, die auch bei Punktspielen im Damenbereich zum Einsatz kommen. Ansonsten gelten die üblichen Handballregeln – mit einer Ausnahme: Jeder Spieler darf nur drei Tore erzielen; alle weiteren Treffer von ihm werden nicht gewertet. „In manchen Bereichen, etwa bei Schrittfehlern, werden die Regeln etwas lockerer gesehen“, erläutert Zimmermann, „deswegen brauchen die Schiedsrichter etwas Fingerspitzengefühl. Es geht zwar ums Gewinnen, aber alle sollen beteiligt sein und Spaß haben.“

Die Teams, in denen Damen und Herren gemeinsam spielen, bestehen je zur Hälfte aus Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Die Position im Tor ist jedoch Menschen mit Handicap vorbehalten. Das Sulinger Team umfasst derzeit 15 Aktive im Alter von 16 bis 72 Jahren. Neueinsteiger sind laut Wiebke Wall jederzeit gerne gesehen beim Training (mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr in der Edensporthalle).

Besondere Rücksicht auf die Beeinträchtigungen wird bei der Organisation des Turniers aber nicht genommen. „Inklusion heißt: so normal wie möglich“, betont Zimmermann. Und zur Normalität gehört laut Wall auch, dass sich alle an der Gestaltung beteiligen und etwas mitbringen, einen Salat oder Snacks etwa. „Das ist ein Turnier wie jeder andere Spieltag in der Halle auch“, bekräftigt sie, „und unsere Spieler freuen sich auf viele Zuschauer!“