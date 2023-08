Erstes Handball-Inklusionsturnier auf Sand in Sulingen

Auf ihr erstes Beachhandballturnier in Sulingen freut sich die inklusive Handballmannschaft des TuS Sulingen. © TuS Sulingen

Sulingen – Das inklusive Handballteam des TuS Sulingen freut sich auf einen ganz besonderen Saisonabschluss: Am kommenden Samstag, 26. August, ab 10.30 Uhr ist die Mannschaft Gastgeber des ersten inklusiven Turniers auf dem Beachplatz der Sulinger Handballer.

Seit ein paar Wochen bereiten sich die Spieler des TuS Sulingen auf das Event vor und freuen sich auf die Mannschaften vom TSV Altenwalde und der SG Heidmark: „Wir hoffen auf herrliches Wetter ohne Regen und viele Besucher, die gern auf dem zweiten Beachplatz hinter der Sporthalle an der Edenstraße das Spielen ausprobieren können“, sagt Gerrit Uhlhorn, Abteilungsleiter Handball. „Die Lebenshilfe stellt uns ihre Sonnenschirme zur Verfügung, es kann also gern sonnig sein. Auf unsere Handballer können wir zählen: Viele backen uns wieder Kuchen oder bringen Salate mit, wir grillen Würstchen. Es ist also für alles gesorgt und wir werden mit allen Teilnehmern bestimmt viel Spaß haben“, ist sich Irma Gerdes sicher. Die Spielerinnen Lina und Heike wissen, dass es auf Sand schwer ist zu laufen, aber mit Musik geht es gleich besser: „Beachhandball ist einfach cool!“

Vom Kreissportbund haben sich die Organisatoren das Spiel „Fußball-Billard“ ausgeliehen, damit abseits der Sandplätze auch noch etwas zum Mitmachen und ausprobieren vor Ort ist. „Es ist keine Anmeldung nötig – wir freuen uns über alle, die zusehen oder mitmachen wollen“, betont Wiebke Wall.

Inklusiver Handball in Sulingen Die inklusive Handballmannschaft des TuS Sulingen entstand 2015 der beiden Trainerinnen Wiebke Wall und Martina Zimmermann. In diesem Team spielen Damen und Herren gemeinsam, wobei sie je zur Hälfte aus Menschen mit und ohne Beeinträchtigung bestehen. Seit 2022 nimmt die Mannschaft am Punktspielbetrieb teil. Gespielt wird bei Turnieren im Modus jeder gegen jeden, die Spiele dauern zweimal zehn Minuten, und zum Einsatz kommen die Bälle aus dem Damenhandball.