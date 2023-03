Erster Flohmarkt auf „Nachtwerk“-Parkplatz in Sulingen am Samstag

Von: Harald Bartels

Einen regelmäßigen Flohmarkt organisiert Swetlana Mennicken mit zwei Freundinnen auf dem Parkplatz der Sulinger Diskothek „Nachtwerk“. © Bartels

Sulingen – Es gibt einen neuen Flohmarkt in Sulingen: Am Samstag, 11. März, tummeln sich Anbieter auf dem Parkplatz der Diskothek „Nachtwerk“. Die Idee dazu sei ihr und zwei Freundinnen beim Bummel über den traditionellen Sulinger Flohmarkt am Tag nach dem Altstadtfest gekommen, berichtet Swetlana Mennicken: „Da haben wir gedacht: Das müssten wir auch mal im Frühjahr machen.“

Ein Ort dafür war mit dem Parkplatz schnell gefunden. Vor Jahren habe es hier einen Flohmarkt gegeben, der sehr gut angekommen, aber ein einmaliges Angebot gewesen sei. Die Neuauflage soll es jeweils am zweiten Samstag im Monat geben. „In Twistringen gibt es das auch, am ersten Samstag im Monat“, weiß die Organisatorin. Vorbereitet sind zunächst einmal Termine bis September.

Die Umsetzung sei reichlich spontan gewesen, räumt Swetlana Mennicken lachend ein, aber obwohl Werbung nur über Facebook, den Whatsapp-Status und „Mund-zu-Mund-Propaganda“ gemacht worden sei, gebe es schon eine sehr gute Resonanz. Der Parkplatz biete Platz für etwa 60 oder 70 Stände. Die Standgebühr beträgt fünf Euro je drei Meter Standbreite. Man lasse keine gewerblichen Händler zu, anbieten dürfe man nur Gebrauchtes – Bekleidung, Spielwaren, Deko-Artikel, zählt Mennicken auf. Für Aussteller und Besucher werde es einen Stand mit Getränke geben – ein Imbissstand sei nicht eingeplant, aber „wer sich beteiligen möchte, ist gerne gesehen.“ Geöffnet ist der Flohmarkt von 8 bis 14 Uhr, aufgebaut werden kann ab 7 Uhr.

Für den Start gebe es schon einige Anmeldungen, aber auch Kurzentschlossene hätten noch eine Chance. Anmeldungen lägen auch bereits vor für die Märkte bis einschließlich Juni. Wer sich schon jetzt einen Stand reservieren möchte, könne dies per E-Mail tun (nsulingen@gmail.com).

Für den Start wünscht sich Swetlana Mennicken „viele Besucher, die gute Laune mitbringen und Lust haben, mal ein Schnäppchen zu machen.“