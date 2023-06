Erste Wanderreitstationen im Landkreis in Kirchdorf und Sulingen

Von: Katrin Fiedler

Beim Landhotel „Baumann’s Hof“ in Kirchdorf: Britta Klostermeier mit Ulf Meyer und Hengst Lissandro, Astrid Unger mit Stute Paula sowie Katja Bogen (von links). © Katrin Fiedler

Sulingen/Kirchdorf – Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland hat am Sonntag die ersten beiden Wanderreitstationen im Landkreis Diepholz offiziell zertifiziert.

Vor gerade mal 100 Jahren hat das Automobil das Pferd als wichtigstes Transportmittel abgelöst. Wer um die Jahrhundertwende von einem Ort zum anderen wollte, tat dies immer noch größtenteils zu Pferd oder mit der Kutsche. Was früher Notwendigkeit war, ist heute für viele Menschen Leidenschaft, Freude und Ausgleich zur Hektik des Alltags: Sie reiten oder fahren gemeinsam mit den Pferden über weite Strecken, um die Natur zu erleben und zu genießen. Die Wanderreiter sind eine Sparte der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland. „Wenn man eine Strecke von A nach B mit dem Pferd zurücklegt mit einer Übernachtung – dann ist es Wanderreiten. Dabei schafft man so etwa 20 Kilometer am Tag, bevor der Po wehtut, das Pferd eine Pause braucht oder die Vorräte aufgefüllt werden müssen“, sagt Britta Klostermeier, die Wanderreitbeauftragte des VFD für Niedersachsen.

Und um eben diese Übernachtungsmöglichkeiten für Reiter und Pferd möglichst sicher und artgerecht zu gewährleisten, wurde ein Prüfkatalog erstellt, in dem sich die Standards des deutschlandweit 70 000 Mitglieder starken Vereins widerspiegeln. Gemeinsam mit Katja Bogen prüfte Britta Klostermeier in Sulingen-Coldewey auf dem Reiterhof von Ralf und Monika Meyer und das Landhotel „Baumann’s Hof“ in Kirchdorf auf diese Anforderungen hin. „Es geht hier in erster Linie darum, zu schauen, ob die Sachkunde für die Haltung von Pferden gegeben ist. Also: Gibt es eine sichere Einzäunung, sind Wasser und Futter vorhanden, gäbe es im Notfall die Möglichkeit der medizinischen Versorgung. Aber auch für den Reiter sollte es eine Dusche, eine Toilette und ein Bett beziehungsweise die Möglichkeit zum Aufstellen eines Zeltes geben“, erklärt Katja Bogen die Prüfkriterien. Sie ist Ausbilderin für das Geländereiten und für die Sachkundenachweise, die nötig sind, um Pferde halten zu können.

Ziel der beiden aktiven Wanderreiterinnen ist es, ein aktuelles und niedersachsenweites Wanderreitnetz aufzubauen. Dabei kann es auch sogenannte „Stationen“ geben, also Orte, an denen es lediglich eine eingezäunte Wiese für das Pferd und einen Platz für ein Zelt gibt. Ein möglichst flächendeckendes Netz solcher Stationen und anerkannter Wanderreitstationen soll dann in eine Karte übertragen und allen Mitgliedern und Interessierten zur Verfügung gestellt werden.

Auch Familie Meyer in Sulingen-Coldewey hat die Urkunde bekommen: Britta Klostermeier, Monika Meyer mit Santos am Zügel, Ralf Meyer und Katja Bogen (von links). © Privat

Auf dem liebevoll naturnah angelegten Hof von Ralf und Monika Meyer in Coldewey könnten sechs Pferde auf abgeteilten Wiesen und vier Pferde in großen Boxen eine Übernachtungsmöglichkeit finden. Für den Reiter können Dusche, Toilette und Übernachtungsmöglichkeiten angeboten werden. Familie Meyer betreibt den Hof seit elf Jahren und ist über die Jahre mit all den großen und kleinen Problemen von Pferd und Reiter vertraut. Gemeinsam mit den Pferden eine gute Zeit zu verbringen, liegt ihnen besonders am Herzen. Und so freuen sie sich über die erworbene Anerkennung durch den Verein, dessen Mitglieder natürlich beide sind.

Auch Astrid Unger und Ulf Meyer, Betreiber von „Baumann’s Hof“, waren sichtlich stolz, die Prüfkriterien zu erfüllen. Der in der Reiterszene längst bekannte und etablierte Hof mit seinen Ausreitmöglichkeiten in die Kirchdorfer Heide bietet Pferden und Reitern seit 2015 mit weitläufig eingezäunten Weiden, hellen Boxen sowie Ferienwohnungen und Zimmern die Möglichkeit des Pferdeurlaubes. Aber auch der durchziehende Wanderreiter oder -fahrer wird hier herzlich begrüßt, gern auch mit einem kühlen Bier, wenn er auf den Hof geritten oder gefahren kommt.

Da das Leben ja nicht nur ein Ponyhof ist, weiß Britta Klostermeier, auch aus eigener Erfahrung, um die Sorgen der Wanderreiter und -fahrer. „Da wir nach Straßenverkehrsordnung Verkehrsteilnehmer wie alle anderen auch sind, müssen wir uns auf der Straße bewegen, wenn wir nicht in Wald oder Wiesen unterwegs sind. Das heißt, wir erleben auch mal unschöne Situationen. Autofahrer sollten deshalb unbedingt Abstand halten und das Tempo reduzieren. Auch E-Bikes verursachen für das Fluchttier Pferd immer noch ungewohnte Geräusche. Da wäre es gut, sich kurz bemerkbar zu machen und mit entsprechendem Abstand zu überholen.“ Und Katja Bogen ergänzt: „Wir können unsere Tiere noch so gut ausbilden, sie bleiben immer noch Flucht- und Herdentiere.“ Auch sie wünscht sich mehr gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr, damit Sicherheit für Mensch und Tier gewährleistet wird.

Kontakt Wer sich für die Arbeit der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V. interessiert oder gar selbst eine Station für Wanderreiter einrichten möchte, kann sich auf der Internetseite des Vereins informieren oder direkt mit Britta Klostermeier Kontakt aufnehmen (E-Mail: VFD.Wanderreitbeauftragte.Nds@gmail.com).