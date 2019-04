„Eine schöne Zeit haben – hier auf der Informa“

Die Messe Informa 2019 ist eröffnet. Die ersten Stimmen der Aussteller.

Sulingen – Schon während am Freitag die Gastredner der Eröffnungsveranstaltung der Informa 2019 im Festzelt am Hasseler Weg sprachen, erkundeten die ersten Sulingerinnen und Sulinger das Angebot der 13. Leistungs- und Gewerbeschau der Initiative Sulingen. Weit über 100 Aussteller sorgen noch bis Sonntag auf dem Veranstaltungsgelände mit ihren Angeboten für Vielfalt in den Ausstellungszelten und auf dem Freigelände.

Die Stimmung unter den Ausstellern, die bis Freitagmittag an ihren Präsentationen gearbeitet hatten, war gut. Laut Ortsbeauftragtem Volker Schweers beteilige sich der THW-Ortsverband Sulingen zum zweiten Mal an der Messe. Schweers mit Blick auf die 10 000 Besucher, die nach Angaben der Gastgeber erwartet werden: „Man muss die Gelegenheit nutzen, sich zu präsentieren.“ Die Helfer wollten ihre Leistungsfähigkeit zeigen, aber genauso um Nachwuchs werben. „Das sind so die Hauptthemen“, so Schweers.

Informa 2019 – Bilder des ersten Tages Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann An der Gestaltung des Messestandes der Stadt Sulingen beteiligen sich Lehrkräfte und Mitarbeiter der Sulinger Grundschulen. Maren Sieck-Oetker, Leiterin der Grundschule in der Ortschaft Groß Lessen: „Die Stadt wollte mehr Leben auf dem Stand haben. Wir haben uns im Kollegium beraten – und zugesagt, dass wir mitmachen.“ Sieck-Oetker mit Blick auf die Besucherresonanz am Freitagnachmittag: „Viele Kinder waren bisher noch nicht da. Aber bei dem Angebot, das wir gemeinsam mit unserem Förderverein vorhalten, lohnt ein Besuch auf jeden Fall.“

Jannis Rochner, Geschäftsführer des Studio fünf in Sulingen: „Wir wollen die Leute sensibilisieren, mehr auf ihre Gesundheit zu achten – und weisen auf unsere Fitnessangebote hin. Hier erreichen wir auch die Generation, die sonst nicht typisch für unser Studio ist.“ Rochners Erwartungen an die beiden noch ausstehenden Messetage: „Mit den Besuchern und den anderen Ausstellern eine schöne Zeit haben – hier auf der Informa.“