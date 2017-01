Erste Erfolge für junge Reiter

Maasen - Der Reit- und Fahrverein Maasen-Sulingen hat einen Führzügellehrgang unter der Leitung von Marina Lange und Laura Bornemann abgeschlossen. „Zehn Kinder aus der Führzügelgruppe nahmen an diesem Lehrgang teil und konnten so ihre Reitkenntnisse erweitern“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Der Lehrgang sei unterteilt gewesen in einen theoretischen und in einen praktischen Teil. „In der Theorie lernten die jungen Nachwuchsreiter das notwendige Putzzeug für die Ponys kennen sowie die Einzelteile der Trense und des Sattels. Sie zeigten sich sehr interessiert und konnten im praktischen Teil die erworbenen Kenntnisse sofort umsetzen“, berichtet Gabriela Brauer. „Die Ponys wurden mit dem Putzzeug gestriegelt und geputzt und die jungen Reiter durften beim Auftrensen und Satteln aktiv mithelfen. Dann hieß es endlich: Ab auf die Ponys und Pferde.“

In drei Abteilungen wurden ihnen von Marina Lange und Laura Bornemann die Grundlagen der Reitlehre vermittelt. Hierzu gehörten in diesem Lehrgang insbesondere das eigenständige Antraben, das Lenken der Ponys und natürlich auch das Leichttraben. Diese Lektionen wurden mit unterschiedlichen Übungen gefestigt, sodass alle Kinder bereits am zweiten Lehrgangstag eigenständig antraben und hinter einem erfahrenen Reiter erste Hufschlagfiguren reiten konnten. Am Ende das Lehrgangs wurde spontan ein kleiner Spielenachmittag durchgeführt, bei der die Kinder einen Geschicklichkeitsparcours absolvierten und bei der Reise nach Jerusalem zeigen durften, wie schnell sie vom Pferd springen konnten.