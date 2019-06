Eröffnung mit Jahren Verspätung: BBZ-Neubau in Sulingen bewährt sich seit 2017

Sulingen - Zugegeben, sie kam etwas spät: die Eröffnungsfeier für den Neubau des Berufsschulzentrums in Sulingen (BBZ) am Donnerstagabend. Die Schüler und Lehrer nutzen die neuen Räume immerhin schon seit August 2017.

So richtig neu ist lediglich eine Grünanlage hinter der Berufsschule. Aber sei’s drum – die offene, lichtdurchflutete Architektur des Gebäudes hat in den vergangenen zwei Jahren nicht an Charme verloren. Auch die technische Ausstattung kann sich sehen lassen.

Rund elf Millionen Euro hat sich der Landkreis den Neubau kosten lassen. Das Gebäude war nur etwa eine Woche später fertig, als ursprünglich geplant. Nur mit der Feier hat es etwas eben etwas länger gedauert. Rund 90 Gäste – in erster Linie Vertreter von Schulen, aus Politik und Verwaltung – waren zur Einweihung gekommen.

+ Das BBZ besticht durch moderne Ausstattung wie diesen Hebelift für Menschen. Silke Roggenkamp (l.) und Carina Finke zeigen, wie er funktioniert. © Katharina Schmidt Nach ein paar einleitenden Worten von Landrat Cord Bockhop in der Aula streiften sie von Klassenzimmer zu Klassenzimmer. Tafeln gibt es in keinem davon. An den Wänden hängen moderne Activ-Boards, quasi riesige Tablets. Diese haben nette Zusatzfunktionen, zum Beispiel einen Zufallsgenerator, um zu bestimmen, wer seine Hausaufgaben vortragen muss. „Wo bleibt denn da die Willkür der Lehrer?“, fragte einer der Gäste schelmisch.

Im Sulinger Berufsschulzentrum gibt es die Fachbereiche Agrarwirtschaft, Wirtschaft, Schuhfertiger, Altenpflege und Heilerziehungspflege. Die Unterrichtsräume sind je nach Fachbereich ausgestattet. Die angehenden Altenpfleger können sich zum Beispiel in einem Zimmer mit Krankenbetten, Waschbecken und einer Badewanne auf die Praxis vorbereiten. Draußen gibt es einen Demenzgarten, mit Pflanzen, deren Gerüche, Geschmäcker und Farben Demente von früher kennen. Auch Lernmöglichkeiten und Ruhezonen unter freiem Himmel bietet die 5 000 Quadratmeter große Außenfläche.

Aber all das, die gute Ausstattung sowie die schöne Gebäudeoptik, ist nur eine Hülle. Das hatte Landrat Cord Bockhop in seinen einleitenden Worten betont. Diese Hülle müsse mit Leben gefüllt werden, durch Schüler und Lehrer. Das gelinge sehr gut. Laut Bockhop lernen zurzeit 663 Schüler am Standort in Sulingen, davon knapp 300 in Vollzeit. Das BBZ in Sulingen ist eine Außenstelle des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup Diepholz.

+ Lernort Lavendelbeet – bei diesem schönen Anblick ist es fast traurig, dass die Sommerferien nahen. Das Beet ist Teil eines Demenzgartens. © Katharina Schmidt Um bei dem Beispiel der angehenden Altenpfleger zu bleiben: In dem Fachbereich ist die Zahl der Anmeldungen nach oben geschossen. In diesem Jahr wird es erstmals drei Klassen geben. Es gibt mehrere Gründe, die an dieser Stelle zusammenspielen. Zum einen ist da das zum Jahresanfang in Kraft getretene Qualifizierungschancengesetz. Dieses erleichtert Pflegehilfskräften, sich zu examinierten Altenpflegern weiterzubilden. Durch das Gesetz können sie während der Teilzeit-Ausbildung zum Altenpfleger weiterhin ihr Hilfskraft-Gehalt bekommen (statt Azubigehalt). Möglich machen dies Zuschüsse der Agentur für Arbeit an den Arbeitgeber.

Zum anderen plant die Regierung in Niedersachsen, die Ausbildungsstränge Altenpflege, Gesundheits- und Altenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zusammenzulegen. Denkbar, dass manche die letzte Chance nutzen möchten, die Ausbildung zum Altenpfleger in der bisherigen Form zu absolvieren. Nicht zuletzt ist der Bedarf in den Seniorenheimen und Pflegediensten da, die Jobchancen könnten besser nicht sein. Und vielleicht liegt es ja auch ein klein wenig an der schönen Schule.

„Die Schüler gehen sorgsam mit der Schule um, wir haben hier keine Schmierereien und auch keinen Müll herumliegen. Es ist einfach eine tolle Schule mit einem wunderbaren Ambiente“, sagt Schulleiterin Birgitt Kathmann. Dieselbe Erfahrung hat Lehrerin Irmgard Leuters gemacht. „Vorher sind die Schüler auf den Gängen teilweise gerannt“, sagt sie. „Das ist jetzt nicht mehr so.“ Leuters unterrichtet seit 1976. Sie hatte bereits mit dem Gedanken gespielt, in Rente zu gehen. Doch sie wollte das neue Gebäude unbedingt noch einmal erleben. Ob sie die Entscheidung, im Berufsleben geblieben zu sein, bereut? „Nein!“, verkündet sie und schaut sich zufrieden um.

Musikalisch untermalten die Eröffnungsfeier Darian Meyer (Cajón), Lili Marleen Krause (Gesang), Alicia Tavares Ferrera (Keyboard) und Jürgen Meyer (Gitarre).