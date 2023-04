Neue Woolworth-Filiale in Sulingen wird am 13. April eröffnet

Von: Harald Bartels

Für die Eröffnung am Donnerstag räumen Zozan Sakin-Cilgin (links) und Marc Kukemöller die Waren ein. © Bartels

Sulingen – Von draußen lässt sich nur erahnen, was sich drinnen tut: Es laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung der Sulinger Woolworth-Filiale an der Oberen Straße am Donnerstag, 13. April.

Drinnen ist von der Gestaltung nur wenig zu erahnen, denn derzeit stapelt sich hier noch die Ware auf Paletten in den Gängen. Die Stimmung ist jedoch gut: „Das macht Spaß“, lacht Zozan Sakin-Cilgin. Zusammen mit Marc Kukemöller und sechs weiteren Kollegen räumt sie, angeleitet von Bezirksleiterin Brigitte Düsterhöft, die Artikel in die Regale.

„Sulingen ist die ,goldene Mitte‘ “, sagt Düsterhöft, zwischen dem Standort Nienburg und der im Februar 2022 eröffneten Filiale in Diepholz. Mit Sulingen umfasst ihr Verantwortungsbereich dann neun Filialen. „Wir wollen unser Filialnetz erweitern und Nahversorger sein“, erläutert sie, und so sei die Wahl auf das Mittelzentrum gefallen.

Das Sortiment der Kaufhauskette deckt eine große Bandbreite ab: Eine wichtige Rolle spielt Bekleidung für Damen, Herren und Kinder, von Oberbekleidung über Wäsche und Strümpfe bis hin zu Bademoden, aber auch Schuhe und Lederwaren. Der Bereich „Hartware“ umfasst zudem Kleinelektrogeräte, Spielwaren, Schreibwaren, Haushaltswaren, Kurzwaren, Heimtextilien, Bastelzubehör, Kurzwaren, Dekorationen und Partyzubehör, Material zum Heimwerken und Tierbedarf. Ebenfalls vertreten sind Süßwaren und Getränke, breiten Raum nehmen darüber hinaus Saisonartikel ein.

Das Team des Geschäfts ist noch nicht vollständig: „Wir suchen noch Mitarbeiter“, bekräftigt Düsterhöft. Bis eine Filialleitung gefunden sei, leite sie die Kollegen an und betreue die Filiale mit. Deren Öffnungszeiten sind bereits festgelegt: Den Kunden stehen die Türen montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr offen.

Zur Eröffnung am kommenden Donnerstag erwartet die Besucher neben verschiedenen Sonderangeboten zum Auftakt ein Moderator, der zum Spielen am Glücksrad einlädt und Popcorn anbietet.

Noch sind die Schaufensterscheiben der neuen Filiale in Sulingen verhüllt. © Bartels