Erntefest, Vorwohlde-Style

Dorfgemeinschaft feiert gemeinsam: Prächtig dekorierte Festwagen und Tanz

+ Erntekönigspaar Anika Schröder und Christoph Kütemeyer.

Vorwohlde – Nein, so, wie man in Vorwohlde Erntefest feiere, so feiere man das bei ihr zu Hause nicht. Die Dame kommt aus Schweden, besucht zusammen mit ihrem Mann Freunde in Sulingen und gemeinsam genießt das Quartett die fröhliche Feier der Dorfgemeinschaften aus Nechtelsen und Nordsulingen.