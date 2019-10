Ernst Mohrmann hält Ranck 40 Jahre die Treue

Sulingen – Auf 40 Jahre im Unternehmen konnte am Dienstag Ernst Mohrmann beim Baustoffhandel Bauking Ranck in Sulingen zurückblicken.

Seine Ausbildung zum Bürokaufmann absolvierte der gebürtige Gauer im Sulinger Autohaus Clamann. Am 1. Oktober 1979 nahm er dann seine Arbeit als kaufmännischer Angestellter in dem Betrieb auf, der damals noch unter „Wilh. Ranck“ firmierte und an der Hindenburgstraße ansässig war, wo heute das Kaufhaus Ranck zu finden ist. „Erst habe ich die Kalkulation gemacht, für das komplette Haus. Damals waren die Eisenwaren noch im Erdgeschoss“, erinnert sich der 62-Jährige. „Und da, wo jetzt ,K + K‘ steht, war das Außenlager – mit Kohle, Koks und Bahnanbindung“, ergänzt Geschäftsführer Thomas Vocke. „Dann kam ,die Ära Bunker‘ gegenüber, wo im Prinzip der Startschuss für den Produktionsverbindungshandel fiel, also die direkte Achse zwischen Hersteller, Handel und Handwerk. Das ist ja an sich unsere originäre Aufgabe.“

1984, mit der Neugründung des Selbstbaumarktes in einer ehemaligen Produktionshalle der Lackdraht Union, wechselte Ernst Mohrmann an den Hasseler Weg und übernahm die stellvertretende Marktleitung. Vocke: „Moderne Bauelemente weckten hier nachhaltig sein besonderes Interesse. Er bildete sich erfolgreich weiter und wechselte Anfang der der 90er Jahre in die neue Abteilung Fenster, Türen und Tore bei Bauking Ranck. Hier hat Ernst Mohrmann, in bestem Einvernehmen mit der Geschäftsleitung, eine sehr erfolgreiche, auf Profikunden fokussierte Organisations- und Dienstleistungsstruktur aufgebaut. Das hat er schon top gemacht“, lobt Thomas Vocke. Schwerpunkt sei die Versorgung von Hallen- und Stahlbauern mit großen Industrietoren – bundesweit.

„Zoff gab es nie“, stellt Thomas Vocke fest, der sich herzlich für Ernst Mohrmanns Leistungen für das Unternehmen bedankt.

Der Jubilar hat zwei Töchter, lebt mit seiner Ehefrau in Sulingen. Er hält dem Schützenverein in seinem Heimatort Gaue die Treue, dessen Ehrenpräsident und aktuell Geschäftsführer er ist. Ernst Mohrmann ist außerdem aktiver Kegler, gehört dem Keglerverein Sulingen und Umgebung an – für ihn mehr als nur ein „Hobby“, „so, wie andere Fußball spielen, gehe ich Kegeln.“