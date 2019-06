Erleuchtung für die Sulinger Einkaufsmeile

Sulingen – Das Lichtkonzept für die Lange Straße in Sulingen ist gedruckt – aber nicht in Stein gemeißelt: Oliver Christen und Katrin Fölsch vom Ingenieurbüro für Kommunal- und Architekturbeleuchtung „Oliver Christen – Lichtplanung“ in Diepholz überreichten die ersten Exemplare vor dem Treffen des Arbeitskreises „Tapetenwechsel“ im Bürgerbeteiligungsprozess „Wir sind Sulingen 2.029“ am Montagabend im Rathaus. Neben Bürgermeister Dirk Rauschkolb und Wirtschaftsförderer Martin Koenen nahmen Philipp Leymann, Vorsitzender Initiative Sulingen, und Sandra Schnetlage, Kommunalbetreuerin von „innogy“ teil: Der Energiekonzern unterstützt die Konzepterstellung mit 7 100 Euro aus einem Förderprogramm.

Um Möglichkeiten und Ideen für die Beleuchtung der Langen Straße zwischen Kirchenkreuzung und Bahnlinie sei es bei den Betrachtungen gegangen, „immer unter den Aspekten Sicherheit und Sichtbarkeit, denn nur dann fühlen sich die Menschen wohl und nutzen den Ort entsprechend“, stellte Christen fest. Aktuell gebe es in dem Bereich gut 75 Straßenlaternen. Die wünschenswerte mittlere Beleuchtungsstärke von zehn Lux bei hoher Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung sei an manchen Stellen gegeben, an anderen sei man weit davon entfernt. Das Konzept zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, Abhilfe zu schaffen. Beispiel: Laut Christen würde der Austausch der Lampenköpfe gegen die LED-Variante zwar die Beleuchtungsstärke erhöhen, „aber die Gleichmäßigkeiten werden durch die LED-Technik zum Teil noch schlechter, als sie vorher waren.“ Packe man die Leuchtenstandorte an – so viele wie nötig, so wenig wie möglich – ergebe sich schon ein deutlich freundlicheres, homogeneres Bild. Erlege man sich keine Beschränkungen auf und setze auf ganz neue Leuchten, „vielleicht sogar moderne Lichtstelen, ist der Effekt noch besser und aus 75 Leuchten werden 53.“

Das Konzept wartet mit einer Reihe von Ideen auf, mit Licht die Attraktivität der City zu steigern. Zum Beispiel Sitzbänke mit „luftigen“ beleuchteten Rahmenkonstruktionen. Auch die Illumination der Fachwerkfassaden und der Bäume an der Langen Straße, mit Bodenstrahlern oder nur leichtem Akzentlicht, durch Diffusionsfolie in der Mastleuchte, sind bildlich dargestellt. Für den Froschbrunnen-Platz ist die Möglichkeit aufgezeigt, den Brunnen durch die Projektion einer bewegten Wasserfläche – vielleicht mit Silhouetten von Fröschen darin – zu „verlängern“. Lichtstreifen in der Pflasterung könnten Autofahrer auf Durchfahrten zu rückwärtigen Parkplätzen hinweisen, die man bislang bei Dunkelheit leicht übersehen kann.

Christen und Fölsch stellten das Konzept den Arbeitskreismitgliedern vor, auch einige Ratsmitglieder fanden sich zu der Sitzung ein. Es soll im weiteren Prozess, ebenso wie das noch zu erstellende Verkehrskonzept, in das Gesamtkonzept für die Gestaltung von Frei- und Funktionsräumen an der Langen Straße einfließen. Dazu präsentierte Landschaftsarchitekt Wolfgang Hanke am Montagabend erste Erkenntnisse und Vorschläge. ab