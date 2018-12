Erlebnisreicher Afrika-Trip

Sulingerin Josephine Schmidt berichtet von ihrem FÖJ-Einsatz in Namibia

+ Mit den Patenkindern des Vereins Sonnenkinderprojekt Namibia, die die Swakopmund Primary School besuchen, pflanzte Josephine Schmidt (hinten, Mitte) Maracuja-, Papaya- und Grapefruit-Bäume. - Foto: Schmidt

Sulingen - Josephine Schmidt ist zurück von ihrem „Auslandseinsatz“ in Afrika – wie war’s? Die Sulingerin lacht, „das hat man mich in den beiden Wochen, die ich wieder hier bin, sehr oft gefragt. Meine Standardantwort: Es war sehr schön, und ich würde es jederzeit wieder machen.“ Drei Monate ihres Freiwilligen Ökologischen Jahres am Gymnasium Sulingen verbrachte die 18-jährige Abiturientin in Namibia, wo sie mit den Schülern der Swakopmund Primary School Umwelt- und Klimaschutzprojekte umsetzte.