Frühschoppen an Heiligabend: In Sulingen Tradition mit Kult-Status

Wiedersehenstreffen am Heiligabend-Vormittag in der Sulinger Innenstadt: Die Frühschoppen in den Gasthäusern „Zum schwarzen Ross“ und „Zum Amtsschimmel“ genießen in Sulingen Kult-Status.

Sulingen - Die Zapfhähne am Tresen im „Gasthaus zum schwarzen Ross“ sind nahezu durchgängig geöffnet. Im Umfeld des keine 300 Meter entfernten „Amtsschimmels“ stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status.

Während die Mitarbeiter der örtlichen Einzelhandelsbetriebe die Ladentüren schließen und sich auf die (Heim-)Wege zu ihren Familien begeben, herrscht an der Linden- beziehungsweise an der Kampstraße nach wie vor ein Kommen und Gehen.

„Das geht seit mindestens 40 Jahren so“

„Das geht seit mindestens 40 Jahren schon so“, erklärt Ute Meyer, Wirtin des „Gasthauses zum schwarzen Ross“. „Immer Heiligabend.“

Das Gasthaus befindet sich seit nahezu 100 Jahren in Familienhand. Ute Meyer vollendete erst 2019 das 60. Lebensjahr. Sie hatte vor 40 Jahren von ihrer Mutter Wilma die Leitung der Gaststätte übernommen. Sie möchte das Treiben am Vormittag des 24. Dezembers nicht missen. „Man trifft sich“, weiß die Wirtin: „Die, die der Stadt die Treue gehalten haben, und die, ausgezogen sind, um die Welt zu erobern. Zu Weihnachten kommen hier alle wieder zusammen.“

Der Heiligabend-Vormittag in Sulingen Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann Die Zapfhähne am Tresen im Gasthaus "Zum schwarzen Ross" sind nahezu durchgängig geöffnet, im Umfeld des keine 300 Meter entfernten "Amtsschimmels" stehen die Gäste dicht an dicht. Der Heiligabend-Frühschoppen bei Ute Meyer und Lara-Saskia Wendt in der Altstadt des Mittelzentrums Sulingen genießt nach wie vor Kult-Status. © Schlotmann

Galerie

Ute Meyer erzählt von Paaren, die am 24. Dezember im „Schwarzen Ross“ zusammengefunden hätten; auch von welchen, deren Beziehungen am Heiligabend-Vormittag in ihrer Gaststätte endeten. „Früher waren die Männer unter den Gästen in der Überzahl. Da stand schon mal die ein oder andere Ehefrau zornig vor der Tür, um den Gatten abzuholen.“ Heiligabend 2019 hielten sich die Geschlechter im „Schwarzen Ross“ die Waage.

Lara-Saskia Wendt hatte erst im April dieses Jahres den „Amtsschimmel“ von Willi Bründl übernommen – und damit die Tradition, am Heiligabend-Morgen die Gaststätte zu öffnen. „Früher stand ich auf der anderen Seite des Tresens“, schmunzelt die 40-Jährige. Seit ihrem 25. Lebensjahr habe sie kaum einen Heiligabend-Morgen im Kreuzungsbereich Kampstraße / Lange Straße verpasst. „Am Anfang haben mich diese Menschenmassen noch abgeschreckt, aber dann...“

Vom Baby bis zur Großmutter

Der Charme der Treffen? „Viele Leute kommen über Weihnachten wieder nach Hause, um ihre Familien zu treffen. Da kommt man hier mit Leuten zusammen, die man schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Alle sind dabei: vom Baby im Kinderwagen bis zur Großmutter.“

Detlef Kroll ist Dienstagmorgen aus Siedenburg nach Sulingen gekommen. Er spricht von „Familientradition“: „Mein Schwiegervater kommt schon zig Jahre Heiligabend hierher. Vor zehn Jahren war ich das erste Mal mit. Heute begleiten mich meine Kumpels. Nein, ausarten wird das nicht.“

„In Erinnerungen schwelgen“

Rafael Spreen sei mit „Freunden aus der Clique“ verabredet, sagt er. „Wir haben jedes Jahr den gleichen Tisch.“

Stefan Krusche hatte vor 20 Jahren im Alter von 35 Jahren dem Mittelzentrum den Rücken zugekehrt, lebt heute in Bremen. „Weihnachten kommt man nach Hause“, erklärt er. Er besuche das erste Mal den Heiligabend-Kult in Sulingen-City: „Wir hatten kürzlich Klassentreffen und uns da für heute verabredet, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.“