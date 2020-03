Erfolge für Sulinger Nachwuchsforscher

Sulingen – Mit einem ersten Platz und zwei dritten Plätzen kehrten die acht Teams des Gymnasiums Sulingen zurück vom Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Diepholz zurück, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Zwei Tage lang hatten die Schülerinnen und Schüler, zusammen mit den betreuenden Lehrkräften Tina Plate und Holger Knerich, ihre Projekte vorgestellt. Einen ersten Platz und damit den Regionalsieg im Fachgebiet Chemie erreichten Fabian Stutzke (Jahrgangsstufe 8) sowie Torben Oetker und Tobias Reinert aus Schuljahrgang 9. Ihr Thema: „Redox-Flow-Batterie ohne Vanadium“. Ein Projekt, das sich mit einer zukunftsträchtigen Batterielösung beschäftigt, gerade für Elektromobilität, da ein Nachtanken wie bei Benzin möglich wäre. Der Nachhaltigkeits- und Umweltaspekt wurde von dieser Gruppe dabei im Besonderen verfolgt, da auf die Verwendung von umweltgiftigen und gesundheitsschädlichen Vanadiumsalz-Lösungen verzichtet wird. Ob diese Batterie mithalten kann mit den bisherigen Marktführern, muss sich allerdings noch zeigen. Für diese Gruppe geht es am 23. März weiter nach Clausthal-Zellerfeld zum Landeswettbewerb „Jugend forscht“.

Einen dritten Platz konnten zwei Gruppen von Neuntklässlern erreichen, einmal im Bereich „Schüler experimentieren“, Fachgebiet Chemie, Eva Janßen, Jan Löffelbein und Timo von Hacht mit dem Thema „Perl-Indikator aus Früchten“, und in der Sparte „Schüler experimentieren“, Fachgebiet Arbeitswelt, Mareike Liebs und Martje Kornherr zum Thema „Zuckerersatzstoffe im Alltag“.

Viel mitnehmen konnten aber auch die Teilnehmer, die sich mit ihren Projekten in den vorderen Rängen platzieren konnten, heißt es weiter. „Wenn man sich ansieht, was unsere Gruppen in den letzten Monaten erarbeitet haben, sollten wir stolz darauf sein, denn auch wenn wir nicht gewonnen haben, haben wir mitgemacht und das alleine haben nicht alle geschafft“, wird Achtklässlerin Merlind zitiert. „Es war ein schönes Erlebnis, sein angeeignetes Wissen zu dem Projekt und seine Interessen zu erweitern, zu teilen und dazuzulernen, auch durch die anderen Projekte“, findet Eva, Jahrsgangsstufe 9. „Der Wettbewerb war sehr toll, da wir gutes Feedback von der Jury bekamen, doch es gab auch Tipps, wie man an dem Thema noch weiter forschen kann oder was man noch besser machen könnte“, berichtet Neuntklässler Jan.