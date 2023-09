Er behält den Führerschein, muss die Strafe aber doch zahlen

Von: Volker Rathmann

Verhandelt wurde der Fall am Amtsgericht Sulingen. © Bartels

Sulingen – Einen hohen Aufwand bescherte dem Amtsgericht Sulingen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Der 41-jährige Angeklagte aus der Samtgemeinde Schwaförden hatte gegen den Strafbefehl – einem schriftlichen Urteil nach Aktenlage ohne Gerichtsverhandlung – Einspruch eingelegt. In dem daraus resultierenden Prozess hatte die vorsitzende Richterin vier Zeugen, darunter eine Polizeibeamtin des Polizeikommissariats Sulingen, sowie einen Sachverständigen der Gerichtsmedizin bei der Medizinischen Hochschule Hannover geladen.

Der Sachverhalt ist schnell erzählt: Der 41-jährige war am 22. Juni 2022 gegen 9 Uhr mit seinem Auto beim Befahren der Heerstraße in Sudwalde unkontrolliert auf eine Verkehrsinsel geraten und gegen eine Behelfsampel geprallt, die aufgrund einer überörtlichen Umleitungsstrecke dort aufgestellt war. Der Mann hatte sich zunächst vom Ort des Geschehens entfernt und kehrte später zurück. Zwischenzeitlich war die Polizei vor Ort – und stellte bei dem Fahrzeugführer eine starke Alkoholbeeinflussung fest. Eine Blutprobe erbrachte einen Wert von 1,75 Promille.

Vor Gericht galt es nun in erster Linie zu klären, ob der Angeklagte schon zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war – oder erst danach. In seiner Vernehmung erklärte der Mann dem Gericht, dass er zwar in der Nacht zuvor getrunken hatte, zur Unfallzeit aber nüchtern gewesen sei. Der hohe Blutalkoholwert sei ausschließlich dadurch zu erklären, dass er nach dem Unfallereignis derart schockiert war, dass er innerhalb kürzester Zeit eine im Auto befindliche Flasche Weinbrand gut zur Hälfte leerte, um sich zu beruhigen.

Auch nach Befragung der vier Zeugen war nicht detailliert geklärt, wo sich der Angeklagte in den 45 Minuten aufgehalten hatte, die zwischen Unfall und Rückkehr zum Unfallort liegen. Zum behaupteten Alkoholkonsum vor und nach dem Unfall gab es, einschließlich der mündlichen Angaben im Prozess, insgesamt fünf verschiedene, aktenkundige Versionen.

Der Gerichtsmediziner erläuterte, dass er auf Grundlage der im Gerichtssaal getätigten Äußerungen des Angeklagten hinsichtlich des genossenen Alkohols bei dessen körperlicher Konstitution auf einen rechnerischen Alkoholwert von mindestens 0,46 Promille zur Unfallzeit komme. Sämtliche Unwägbarkeiten wären hierbei zugunsten des 41-Jährigen berücksichtigt. Wäre der geschilderte Nachtrunk allerdings geringer ausgefallen, müsse der Trunkenheitsgrad zur Tatzeit entsprechend höher gewesen sein.

In seinem Plädoyer erklärte der Anklagevertreter der Staatsanwaltschaft Verden, dass er den Tatvorwurf als erwiesen erachte. Die Einlassung des Angeklagten sei insbesondere zu seinem Alkoholkonsum nicht schlüssig und als Schutzbehauptung zu werten. Auch die Darstellung, dass der Schwafördener keinen Fremdschaden an der Unfallstelle erkannt haben will, nehme er ihm nicht ab. Dieser Schaden sei offenkundig gewesen. Der Anklagevertreter beantragte die Verhängung einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 45 Euro (2 700 Euro) und eine Fahrerlaubnissperre für weitere drei Monate. Der Verteidiger bewertete anders: Sein Mandant hätte zur Tatzeit laut Sachverständigem vorwerfbare 0,46 Promille Alkohol im Blut. Der Unfall sei aber auf einen geplatzten Reifen zurückzuführen und nicht Folge des genossenen Alkohols. Zudem habe sein Mandant ausreichend lange an der Unfallstelle gewartet und sein beschädigtes Fahrzeug anschließend in unmittelbarer Nähe zurückgelassen. Eine Verurteilung scheide daher aus seiner Sicht aus.

Das Gericht verurteilte den Schwafördener zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 35 Euro (1 750 Euro). Damit wurde in etwa das Strafmaß des angefochtenen Strafbefehls wiedergegeben. Da der Mann seine Alkoholproblematik stationär therapieren ließ und aktuell weitere Nachsorgemaßnahmen in Anspruch nimmt, wurde die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis aufgehoben und er bekam seinen Führerschein, der bereits im September 2022 beschlagnahmt worden war, im Gerichtssaal zurück.