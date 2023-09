Sulinger SBB bietet entspanntes Programm im Park

+ © Kurth-Schumacher Gebacken und gebastelt wurde bei Tagesmutter Rebecca Griffel (rechts). © Kurth-Schumacher

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Martina Kurth-Schumacher schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Familienfest des Senioren- und Behindertenbeirates ist gut besucht

Sulingen – Das Organisations-Team des Familienfestes im Park der Generationen war zufrieden mit der Resonanz. „Wenn man bedenkt, was in der Stadt noch los ist, haben wir viele Gäste“, sagte Uwe Overhoff, Sprecher des Senioren-Behindertenbeirats (SBB) der Stadt Sulingen, mit dem Hinweis auf den Flohmarkt in der Innenstadt.

Das Treiben im Park der Generationen hatte einen ruhigen Puls, vielleicht machte gerade das die Attraktivität der Veranstaltung aus. Nach bewährtem Konzept bot der SBB Kaffee und Butterkuchen an, der mobile Imbissbetrieb „Curry Knaller“ ergänzte um Herzhaftes. Ältere Besucher nutzten die Gelegenheit zum Klönschnack, Familien mit Kindern freuten sich über verschiedene Angebote jenseits des Kletterbergs.

Eingebunden waren etwa die Tagesmütter, die „Venito“ (Diakonische Gesellschaft für Kinder, Jugendliche und Familien), das TAFF und die Lebenshilfe. Bei Tagesmutter Rebecca Griffel wurden Kuchen aus „Zaubersand“ gebacken und Nudelraupen gebastelt. Sie hatte ebenso wie die Kolleginnen von Venito, die zum Kettenaufziehen einluden, den ganzen Nachmittag zu tun.

Michael Wegner betreute das Jugendmobil des Landkreises mit Bewegungsspielen aller Art. Vor diesem Hintergrund war es zu verschmerzen, dass das neue Spielgerät im Park der Generationen zum Wochenende nicht mehr fertig geworden und auch die Wasserspielanlage nicht in Betrieb war. „Platz genug haben wir hier, das ist super“, sagte Wegner. Lobende Worte fand er für die Organisatoren: „Toll, dass der SBB so etwas auf die Beine stellt. Das ist eine Veranstaltung, die die Stadt bereichert.“

Für einen ansprechenden musikalischen Rahmen sorgte die „Trad. Skiffle Group“ aus dem Raum Nienburg. Henri Beermann, Jürgen Stein, Gerd Bode-Labusch und Per Graner hatten ein vielseitiges Gute-Laune-Repertoire von Skiffle-Klassikern mit Anlehnungen an Rhythm & Blues, Country und Jazz. Mit dem Titel „I wanna be like you“ aus dem Dschungelbuch lockten sie auch die junge Generation aus der Reserve. Die Zuhörer waren begeistert. Für Elke Löhmann und Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses am Suletal erwies sich die Veranstaltung des SBB als perfektes Ausflugsziel. Sie verliehen dem Quartett das Prädikat: „Absolut fernsehtauglich!“

Im Vorfeld hatten die im SBB organisierten Vereine Unterstützung von der Ortsfeuerwehr, dem Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) und den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs erhalten. Uwe Overhoff: „Das lief Hand in Hand. Und nur so geht das.“