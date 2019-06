Entscheidung fällt für Borstel

Vertreterversammlung: Volksbank informiert über Filialzusammenlegung

+ Die erste Vertreterversammlung der Volksbank Sulingen nach der Fusion moderierte Aufsichtsratsvorsitzender Konrad Leymann (links). Foto: Behling

Sulingen – „Die Katze aus dem Sack“ ließ Vorstandsvorsitzender Jörn G. Nordenholz im Rahmen der Vertreterversammlung der Volksbank eG am Dienstagabend im Sulinger Stadttheater: Es steht fest, an welchem Standort die Filialen Borstel, Siedenburg und Pennigsehl zu einer größeren Geschäftsstelle zusammengelegt werden. Man habe von Anfang an alle Betroffenen – Mitarbeiter, Betriebsrat, Mitglieder, Kunden, die Gemeinderäte – aktiv eingebunden, sei von deren Einsatz sehr beeindruckt gewesen, habe durch die Gespräche auch neue Erkenntnisse gewinnen können und sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die hätten Vorstand und Aufsichtsrat am Freitag einstimmig getroffen: „Die neue Geschäftsstelle wird in Borstel, am Standort des Jibi-Marktes, gebaut“, kündigte Nordenholz an. „Da alle drei in Rede stehenden Geschäftsstellen wirtschaftlich gleichgestellt sind, war der ausschlaggebende Punkt die zentrale Lage Borstels.“ Der Standort biete allen Kunden im Durchschnitt die kürzeste Entfernung aller drei Möglichkeiten, hinzu komme, dass am Jibi-Markt bereits eine erhöhte Frequenz vorhanden sei. Da der Geldautomat in Siedenburg eine Hohe Nutzungsfrequenz aufweise, werde man prüfen, ob er an anderer Stelle im Ort platziert werden kann. Die Mitarbeiter aus Siedenburg wechseln nach Fertigstellung des Neubaus nach Borstel, die aus Penningsehl seien aufgrund des Brandes in ihrer Geschäftsstelle infolge eines Einbruchs bereits heute dort im Einsatz. Die Bestandsgebäude werde man veräußern, es gebe bereits erste Interessenten. „Wir hoffen, die Fertigstellung des neuen Gebäudes bis Ende 2021/Anfang 2022 bewerkstelligen zu können.“