Mit 93 Jahren im „Mosh Pit“: Senioren entern das Reload Festival

Von: Harald Bartels

Vor Betreten des „Battlefields“ übte die Gruppe aus dem Pflegezentrum die „Pommesgabel“. © Bartels

Besonderer Besuch beim Reload Festival 2023: Senioren rocken das Heavy-Metal-Spektakel – und das teilweise mit 93-Jahren.

Sulingen – Unter den Tausenden von Gästen auf dem Reload Festival in Sulingen waren am Freitag besondere Besuchergruppen. Eine davon war eine Abordnung aus dem Pflegezentrum Kirchdorfer Heide von Bethel im Norden in Kirchdorf.

Insgesamt acht Senioren und elf Mitarbeiter um Einrichtungsleiterin Tanja Siewert und Pflegedienstleiterin Nicole Koteras erkundeten das Gelände, allesamt gekleidet in eigens für den Besuch gestaltete T-Shirts. Die Idee zum Ausflug in die Heavy Metal-Welt stammt von Gudrun Focke, Pflegefachkraft der Einrichtung, deren Mann Werner von Festivalseite bei der Organisation hilft und die Gruppe begleitete. „Gudrun hat sich total gefreut, weil wir als Einrichtungsleitung zugestimmt haben“, sagte Tanja Siewert, „und es ist toll, was wir erleben dürfen.“ Auf dem Programm standen unter anderem Einblicke in den Backstage-Bereich, das Veranstaltungsgelände, „und das Maskottchen besucht uns auch noch“, freut sich Tanja Siewert. „Ich bin zum ersten Mal bei so was“, sagt Gertrud Schmidt aus Varrel vor der Hauptbühne – mit 93 Jahren die vermutlich älteste Besucherin des Festivals. Vor allem hat sie sich darauf gefreut, das einmal selbst zu sehen „und nicht nur im Fernsehen, aber so groß habe ich mir die Bühne nicht vorgestellt.“ Die Veranstaltung gefällt ihr – auch die Musik, denn „jeder muss etwas für sich haben“, findet sie.

„Jeder muss etwas für sich haben“: 93-Jährige über ihre erste Festivalerfahrung

Als Sulingerin kennt Christel Schwarz das Reload schon – bisher aber nur von außen. Auch der 77-Jährigen gefällt es gut, aber „ich habe ja erst eine Gruppe gesehen, ich kenne keine davon“, zeigt sie sich erwartungsvoll. Sechs bis acht Wochen intensiver Vorbereitung waren für den ersten Abstecher der Senioreneinrichtung zum Festival nötig. „Reload-Geschäftsführer André Jürgens hat uns super unterstützt“, lobt Werner Focke, „aber den Großteil hat das Pflegezentrum selbst gemacht.“ Von seinen Gästen war er überaus angetan: „Ich finde es total super, dass die alten Leute das mitmachen und so offen dafür sind.“ Er ist sich sicher: „Das ist ein Erlebnis, wovon sie noch lange erzählen werden.“

Die Neugier beruhte ganz auf Gegenseitigkeit: Von vielen Fans wurde die Gruppe freudig empfangen, und zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit für ein Foto von oder mit den Senioren.