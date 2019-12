Ensemble glänzt – Spannung ebbt ab

Sulingen – Das Theaterstück „Vier Stern Stunden“ deckt viele Themen ab: Identitätskrisen, Beziehungskisten, Generationenkonflikte, Kultur- und Literatur(un)verständnis. Autor Daniel Glattauer hält der Gesellschaft in seiner Komödie den Spiegel vor und lädt ein, dem eigenen Ich auf die Spur zu kommen. Am Freitagabend brachte die „Komödie im Bayerischen Hof München“ das Stück in einer Inszenierung von Karl Absenger auf die Bühne im Sulinger Stadttheater.

Gleich von Beginn an war das Publikum Teil des Geschehens. „Ich hoffe, unser Menü hat ihnen gemundet“, richtete der Juniorchef des in die Jahre gekommenen Kulturhotels Reichenshoffer, dessen vier Sterne schon einmal heller leuchteten, das Wort an die Zuhörer. Gemessen an der eingespielten Musik (Bert Kaempferts „A Swingin’ Safari“) scheint die Zeit in seinem Hause Anfang der 1960er Jahre stehen geblieben zu sein. Reichenshoffers Tipp an die Herren zum Auftakt der Sternstunden-Veranstaltungsreihe, einer Podiumsdiskussion mit dem Erfolgsautor Frederic Trömerbusch: „Halten Sie ihre Ehefrauen fest, unser Stargast ist der Liebling der Damenwelt!“

Kulturjournalistin und Moderatorin Mariella Brem hat sich seit Wochen auf das Interview vorbereitet. Sie versucht, Trömerbusch auf Augenhöhe zu begegnen, aber der zwischen Selbstverliebtheit und Selbstzweifeln schwankende Grantler begegnet ihr mit bitterem Zynismus. Günther Maria Halmer und Janina Hartwig verkörperten die beiden Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten, einfühlsam und authentisch.

Daria Trenkwalder glänzte in der Rolle von Lisa, Trömerbuschs junger Geliebter, die ihm letztendlich den Laufpass gibt. Und in der Rolle als Burkaträgerin Fatima: Sie hatte sich als Zuhörerin der Podiumsdiskussion unter das Publikum gemischt und im „Kulturhotel“ vergeblich „Willkommenskultur“ eingefordert. Überzeugend in der Rolle des Hotelchefs David-Christian Reichenshoffer war Florian Odendahl, der kurzfristig für David Paryla einsprang. Er ist „durch“ mit Kultur, weil sie den Eltern stets wichtiger war als die eigenen Kinder („Sie ist Klotz am Bein, ich hasse sie“).

Professor Thomas Pekny setzt in puncto Bühnenausstattung auf Minimalismus. Tisch, Sessel, Leiter, zwei Barhocker und ein Stapel Bücher waren die einzigen Requisiten in der Eingangsszene – eine Kulisse, die dank der drehbaren Bühnenelemente mit wenigen Handgriffen in Sekundenschnelle zum Hotelzimmer oder zur Hotelbar wurde.

Die Handlung der Komödie bewegt sich im oben genannten Themenkomplex. Die Dialoge waren gespickt mit spitzzüngigem, pointiertem Sprachwitz und Situationskomik, bekamen immer wieder Zwischenbeifall. Obwohl sich zum Schluss mit neu gemischten Paarkonstellationen ein Happy End abzeichnete, ebbte die Spannung leider ab. Hier war wohl eher der Weg das Ziel. Das Publikum belohnte die schauspielerische Leistung dennoch mit herzlichem Applaus.