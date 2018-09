Engel wirken am Wiesenweg

DALM feiert 25-jähriges Bestehen und Umzug der Sozialstation Sulinger Land

+ Pastorin Dagmar Brusermann (rechts, im Hintergrund Geschäftsführer Joachim von der Osten), Theologischer Vorstand der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, überreichte Pflegedienstleiter Viktor Geweiler (links) und dessen Stellvertreterin Anna Goldstein kleine Engelsskulpturen, die den Mitarbeitern der Sozialstation Sulinger Land Kraft spenden sollen. - Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen - Pastorin Dagmar Brusermann, Theologischer Vorstand der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM), überreichte Pflegedienstleiter Viktor Geweiler und dessen Stellvertreterin Anna Goldstein kleine Engelsskulpturen mit der Bitte, sie an Mitarbeiter auszuleihen, die mit ihren Kräften am Ende sind: „Die Engel sind manchmal wochenlang unterwegs, aber sie kommen zurück“, versicherte sie. Der Regionalverbund DALM hatte Kunden, Mitarbeiter, Vertreter von Politik und Kirche sowie Geschäfts- und Verbundpartner zu einer Feierstunde am Freitag eingeladen: Anlässe waren das 25-jährige Bestehen der Sozialstation Sulinger Land und deren Umzug in das neue Quartier am Wiesenweg.