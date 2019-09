Endspurt bei Umkleide-Sanierung

Sulingen – Die alte Beschilderung schraubt Tom Diekmann von der Decke des frisch sanierten Umkleidebereichs, sein Chef Thomas Wolter (Agentur Wolter) sorgt für die neue und Sulingens Bäderbetriebsleiter Bernhard Ehrich nennt Freitagmittag den Wasserstand: „Wir kriegen alles soweit fertig, dass wir Montag in Betrieb gehen können. Unsere Reinigungskräfte sind Samstag im Einsatz, am Sonntag kommt ein Handwerker, der Fugen versiegelt.“

Kleinigkeiten würden allerdings noch nicht erledigt sein, wenn am kommenden Montag um 6 Uhr die Frühschwimmer die neue Saison einläuten, Ehrich spricht etwa von einigen Schranktüren und Schlössern, „hier ein Spiegel, da eine Ablage.“ Angesichts der Tatsache, dass aus dem ursprünglich geplanten Austausch der Kabinenwände praktisch eine Kompletterneuerung des Umkleidebereichs wurde (wir berichteten) ist er mehr als zufrieden: „Hohes Lob an die Handwerker – sie waren auf kurzfristigen Abruf verfügbar, war ein Gewerk fertig, stand das nächste in den Startlöchern, manche haben an Wochenenden durchgearbeitet.“ Das Aquafitness-Programm beginnt am 14. Oktober.