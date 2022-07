Endspurt für Sanierung der B 61 bei Sulingen

Von: Harald Bartels

Die Trasse der Bundesstraße 61 westlich von Sulingen wird vorbereitet für den neuen Fahrbahnbelag. © Bartels

Sulingen – Seit Ende Mai laufen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße 61 rund um Sulingen. Nun naht der Endspurt – mit einer zusätzlichen Straßensperrung: Ab Montag, 1. August, wird die Diepholzer Straße zur Sackgasse.

Hintergrund ist laut Volker Töllner, stellvertretender Leiter des Fachdienstes 31 – Straßenverkehrswesen – des Landkreises Diepholz, dass im nördlichen Abschnitt der Sanierung das letzte Teilstück der Bundesstraße, zwischen der Einmündung auf die Bundesstraße 214 und der Einmündung Diepholzer Straße, angegangen wird. Dafür soll ab Montag der alte Fahrbahnbelag abgefräst werden, bevor am Mittwoch und Donnerstag ein neuer Belag aufgebracht wird. „Wir hoffen, dass der Bereich ab dem 8. August wieder passierbar ist.“

Die Sperrung hat zur Folge, dass in diesem Zeitraum der Verkehr mit Ziel Diepholzer Straße von der Bundesstraße 214 den Weg über die Galtener Straße und die Lange Straße durch die Sulinger Innenstadt nehmen muss. Mit entsprechenden Einschränkungen sei zu rechnen, aber: „Wir wollen die Behinderung möglichst gering halten.“

Teilabschnitt bereits bedingt freigegeben

Bereits bedingt freigegeben sei der Abschnitt aus Fahrtrichtung Bassum von der Einmündung der Landesstraße 341 in Anstedt bis zur Einmündung der Kreisstraße 2 in Sulingen-Stadt. Hier fehlten zwar noch die Fahrbahnmarkierungen, so Töllner, aber mit mäßiger Geschwindigkeit könne schon in Richtung Rathlosen gefahren werden. „Wir wollen so die Ortschaften Ehrenburg, Cantrup und Neuenkirchen entlasten“, erklärt er.

Mit dem endgültigen Abschluss der Arbeiten im nördlichen Bereich rechne er für die 34. Kalenderwoche, also bis zum 26. August. Bereits zwei Wochen vorher, am 12. August, soll die Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße 61 südlich von Sulingen, im Abschnitt zwischen der Einmündung Dillenmoor in Barenburg und der Sule-Brücke, enden. Eigentlich sei der Abschluss bereits für den 29. Juli geplant gewesen, räumt Töllner ein, aber es habe sich eine leichte Verzögerung ergeben, weil zwei Baustellen zusammengefasst wurden: Neben der Fahrbahnerneuerung sei auch eine Erdgasleitung, die die Bundesstraße quert, saniert worden. Weil für beide Vorhaben die Straße hätte gesperrt werden müssen, seien sie nach Absprache zeitgleich ausgeführt worden.

Weitere Maßnahme auf der B 214 steht aus

Insgesamt sei er „sehr zufrieden“, betont Volker Töllner. Es gebe eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Baufirma, und das Zusammenspiel zwischen Verkehrsbehörde, Polizei, Stadt Sulingen und Landkreis Diepholz sei ebenfalls gut.

Eine weitere Maßnahme steht den Verkehrsteilnehmern allerdings noch bevor: Voraussichtlich Ende August oder Anfang September soll die Schrankenanlage des Bahnübergangs im Zuge der Bundesstraße 214, zwischen den beiden Einmündungen der Bundesstraße 61, ausgetauscht werden. Das werde aber unter halbseitiger Sperrung der Straße geschehen, wobei der Verkehr per Ampel geregelt werde, kündigt Töllner an.