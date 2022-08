Endspurt für das Sulingen Projekt um 1000 Jahre Stadtgeschichte

Von: Sylvia Wendt

„Bewegte Moderation“ heißt es, wenn Gerhard Snitjer (rechts) sich beim Sprechen seiner Texte auch bewegt. Hier mit Martin Hermann (links) und Thomas Hartmeier an den Kameras. © Das Sulingen Projekt

Sulingen – Gluthitze bei den jüngsten Dreharbeiten: Es geht bei über 30 Grad um eine Szene aus dem 30-jährigen Krieg, im Sulinger Bruch. Gut, dass nicht ein Ereignis aus dem 100-jährigen Krieg auf dem Drehplan stand. Das „Sulingen Projekt“ ist eingebogen auf die Zielgerade, der Premierentermin steht fest: 23. März 2023. Dann ist auf der Leinwand das Ergebnis eines Vorhabens zu sehen, das zeigt, dass aus einer kleinen Idee ein großer Film werden kann. Wie aus einer Handvoll Freunden, die ihre Heimatstadt Sulingen schätzen und lieben, eine große Schar wird, die ebenso denkt.

Man kann das „Sulingen Projekt“ nur hier machen, sind sich die Macher sicher. Und damit haben sie wohl recht. So ganz ohne Budget, aber mit Kreativität, mit Herzblut, mit Begeisterung dabei sein und im Laufe der Zeit andere so begeistern können, dass sie für den Spaß zu haben sind – auch ohne Gage.

Nach fast sieben Jahren fällt bald die letzte Klappe. Dem Team um Regisseur Martin Hermann und Koordinator Frank Wenker ist es gelungen, nicht nur Laien zu motivieren, sondern auch Profis. Gerade sitzt Musiker Luigi Maria Rapisarda im Studio und komponiert den passenden Soundtrack.

Gerhard Snitjer moderiert beruflich – und auch im Film der Sulinger. Die einzelnen Kapitel werden durch seine Texte miteinander verknüpft. Thomas Hartmeier wiederum ist ebenfalls TV-Profi, allerdings hinter der Kamera und monierte beim „Draufgucken“ auf das Material: „Das ist zu statisch.“ Snitjer hatte zwar seine Texte, wie immer, frei (nach Drehbuchvorlage) moderiert, aber stand an einem Ort vor der Kamera. „Das muss neu“, erklärte Hartmeier. Also reiste Gerhard Snitjer erneut ins Mittelzentrum, es gab „bewegte Moderation“.

Macht die Arbeit mit den Profis es einfacher – oder schwerer? „Es ist eine tolle Zusammenarbeit“, betonen Frank Wenker und Kerstin Melloh-Kordes unisono. Kerstin Melloh-Kordes findet den „Blick von außen“ wichtig, denn: „Man wird ja betriebsblind.“ Was aber, wenn, wie bei Thomas Hartmeier, zwei DIN-A4-Seiten als Excel-Tabelle zurückkommen mit Hinweisen und sogenannten „Filmfehlern“? „Dann werden die eben herausgearbeitet.“

Die Zeit der Dreharbeiten ist indes nicht ganz beendet: Die letzte Szene, die allerletzte für den Film über 1 000 Jahre Sulinger Geschichte, soll im Herbst gedreht werden. Dann, wenn alle an der Produktion Beteiligten Zeit haben, so die Hoffnung.

Wenn das Projekt jetzt beendet wird, also die zurückliegenden 1 000 Jahre Geschichte der Stadt Sulingen „abgedreht“ sind: Gibt es eine filmische Dokumentation der Ereignisse in den kommenden 1 000 Jahren in Sulingen? Haltet ihr alles, was kommt, künftig irgendwie mit der Kamera fest? Wenker und Melloh-Kordes lachen. Wer weiß schon, wie es morgen in den Fingern juckt?

Gestartet ist das „Sulingen Projekt“ im Jahr 2016 mit der Idee, ein paar Szenen zu drehen und zu einem kurzen Film zusammenzufügen. „Da haben wir uns aber dann völlig vergaloppiert“, sagt Wenker und muss erneut lachen, weil der anfänglich angedachte Zeitaufwand so gar nicht ausreichte. In den sechs Jahren seit dem Start ist das Team – nicht nur, was die Filmsequenzen angeht – immer professioneller geworden.

Jede Szene hat eine umfangreiche Vorarbeit durchlaufen. Recherchen sollten möglichst viele Informationen bringen und eine möglichst präzise Darstellung ermöglichen. Recherchen dauern mitunter.

Stehen die Informationen, geht es an die Planung der Szenen, dazu gehören Kostüme – und hier begann dann meist der nächste, nicht weniger aufwendige Teil an Vorbereitungen für eine einzige Geschichte. „Und immer wieder mit neuen Teams, denn die Gruppe der Darsteller änderte sich ständig“, macht Frank Wenker auf einen Unterschied zu den „Apparatspott“-Filmen deutlich, für die Martin Hermann bereits über die Region hinaus bekannt ist.

330 Komparsen, fast 40 Interviewpartner, 50 Unterstützer und noch viele Partner, Sponsoren und Fans haben geholfen, eine Idee zum Leben zu erwecken.

Durch die umfangreichen Recherchen zu Kleidung und Gerätschaften, immer passgenau für die jeweiligen Szenen aus 1 000 Jahren Stadtgeschichte, sind eine Vielzahl an Kontakten entstanden, nicht zuletzt zur Re-Enactmentgruppe. Die ermöglichte die Kernszene im Zusammentreffen der französischen Truppen unter General Mortier und den Hannoveraner Unterhändlern. Hunderte Kilometer Anreise zeigen ihr Engagement. Ihre Kostüme, gefertigt penibel nach historischen Vorbildern, halfen, ein Kapitel der Stadtgeschichte zum Leben zu erwecken.

Und vielleicht ist es diese Detailtreue, die auch Nicht-Sulinger überzeugen wird. In einem ersten Treffen haben Teammitglieder sich das Filmmaterial gemeinsam angeschaut. Kerstin Melloh-Kordes ist begeistert: „Das war so beeindruckend. Ich habe Gänsehaut gekriegt.“

Welche Begleitprojekte gibt es? Frank Wenker: „Tja, das ist lustig. Als wir angefangen haben 2016, da hatten wir tatsächlich noch an so was wie DVD gedacht. Aber das hat sich ja überholt inzwischen.“ Tatsächlich soll sich den Film nach Hause holen können, wer das möchte. Fotobuch? Schon jetzt erleichtern Szenenfotos es „Stadtverführerin“ Kerstin Melloh-Kordes, ihren Besuchergruppen die Sulinger Historie lebendig werden zu lassen – Bilder oder Gemälde gibt es von den wenigsten Ereignissen in der frühen Sulinger Stadtgeschichte. Oder das Buch zum Film? Oder Outtakes, also die Szenen, über die man sich erst ärgert, weil sie misslungen sind, dann aber lachen muss? „Es ist noch A.... viel Arbeit“, findet Frank Wenker deutliche Worte für das, was alles hinter der Kamera läuft, bis die Premiere stattfinden kann.

Und auch die muss noch vorbereitet werden. Der Saal dafür ist schon gebucht: Da hat Kerstin Melloh-Kordes bei Dominik Cyrkel, Inhaber des ehemaligen Ratskeller-Gebäudes in Sulingen, bereits vorgesprochen.