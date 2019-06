„Elite“ mit Selbstironie und Teamgeist

Gymnasium Sulingen: 123 Abiturienten bekommen Abschlusszeugnisse

+ Für besondere Leistungen gewürdigte Abiturienten mit Schulleiterin Ute Lüßmann (links, dahinter Oberstufenkoordinator Stephan Timpke) und Sven Mörker (rechts, Vorsitzender Verein der Eltern und Freunde des Gymnasiums Sulingen). Foto: ab

Sulingen – Der „Elite“ hätten zwar zwölf Jahre bis zum Abitur „gereicht“, spielte stellvertretender Schulleiter Friedrich Knispel am Freitag auf das selbst gewählte Motto des letzten G-8-Jahrgangs an – Hausmeister und Techniker hätten es in zweieinhalb Tagen geschafft, die Abschlussfeier des Gymnasiums Sulingen vom Stadttheater in die Turnhalle zu verlegen. Erforderlich aufgrund der Größe des Jahrgangs: 123 Abiturienten erhielten ihre Abschlusszeugnisse, dazu begrüßte Knispel sie, ihre Familien sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft in „sportlicher“, aber auch festlicher Atmosphäre. Dazu trugen Bigband, Orchester, Rockband, Chor und die Tanz AG 1 des Gymnasiums mit Darbietungen bei.