Eintrittspreise für Freibad Barenburg angehoben

Barenburg - Es wird neue Eintrittspreise geben für das Freibad Barenburg. Gelten werden sie ab dieser Saison – so der Beschluss des Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend.

Letztmalig erhöht wurden die Eintrittspreise im Jahr 2013. Marlis Bräuer aus der Verwaltung der Samtgemeinde Kirchdorf hatte dem Rat für die Beschlussvorlage eine Übersicht zusammengestellt, um die Preise der umliegenden Bäder vergleichen zu können.

Bad wohl dennoch ein Zuschussgeschäft

Würde man die Besucherzahl aus 2016 zugrunde legen und den Vorschlägen der Verwaltung folgen, würden sich Mehreinnahmen in Höhe von fast 9000 Euro ergeben. Der Betrieb des Freibades bliebe dann immer noch ein Zuschussgeschäft – und etwa 100.000 Euro als Unterdeckung in dem Hausansatz belassen.

Der Rat folgte dem Vorschlag der Verwaltung. Die Einzelkarten kosten künftig 50 Cent mehr (Erwachsene 3,50 Euro, Jugendliche 2,50 Euro und Kinder 1,50 Euro). Familienkarten kosten 8,50 Euro (bisher: sieben Euro). Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet 20 Euro (bisher: 25 Euro), Jugendliche zahlen 20 Euro (bisher: 16 Euro) und Kinder neun Euro (bisher: acht Euro).

Die Jahreskarte kostet Erwachsene 55 Euro pro Person (bisher: 50 Euro), Jugendliche zahlen 40 Euro (bisher: 35 Euro) und Kinder 35 Euro (bisher: 30 Euro).

Eine Familienkarte kostet künftig 110 Euro (bisher: 90 Euro).

