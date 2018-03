Einsatz für Ortsfeuerwehren am Hallenbad

Sirenenalarm in Sulingen und Klein Lessen

Sulingen - Sirenenalarm am Mittwochabend für die Ortsfeuerwehren Klein Lessen und Sulingen: Die Brandmeldeanlage des Hallenbades hatte den Alarm ausgelöst. An die 30 Feuerwehrleute rückten an – und konnten nach etwa 45 Minuten den Einsatz beenden.