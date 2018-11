106 Einsätze in zwölf Monaten

Jahreshauptversammlungen: Ortsfeuerwehr Sulingen zieht Jahresbilanz

+ Die gewählten und beförderten Mitglieder mit Vertretern der Kommandos der Orts- und der Freiwilligen Feuerwehr Sulingen. - Fotos: Martz

Sulingen - 106 Einsätze hatten die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Sulingen in den vergangenen zwölf Monaten zu absolvieren. Zwölf Prozent mehr als Vorjahreszeitraum. Zahlen, die Ortsbrandmeister Volker Fischer während der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus an der Rudolf-Diesel-Straße nannte. „Allein im April wurden an einem Wochenende 470 Dienst- und Einsatzstunden geleistet“, erklärte Fischer. In der Summe waren es im vergangenen Jahr 12 200 Stunden.