15 Einsätze in Groß Lessen im Berichtszeitraum 2018

Sulingen - Brände, Einsätze zur technischen Hilfe und Unfälle mit Gefahrgut - 15 Einsätze hatten die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Groß Lessen im vergangenen Jahr zu absolvieren; die 15 Brandsicherheitswachen nicht mitgerechnet. Zahlen, die Ortsbrandmeister Willi Mohrlüder jetzt während der Jahreshauptversammlung nannte. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft standen Ehrungen und Beförderungen.

Mit neuen Dienstgradabzeichen verließen Laura Mohrmann, Jannik Reinke, Kevin Berger und Christian Schulz die Versammlung. Laura Mohrmann ist jetzt Feuerwehrfrau, Jannik Reinke und Kevin Berger sind Feuerwehrmänner. Christian Schulz darf sich seit der Jahreshauptversammlung Hauptlöschmeister nennen.

Für 25 Jahre aktiven Dienst ehrte das Kommando während der Versammlung Mark Teichert und Christian Schulz.

Auf 40 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit können Marianne Teichert und an Ralf Nuttelmann zurückblicken.

Laut Mohrlüder gehören der Ortsfeuerwehr Groß Lessen aktuell 67 Feuerwehrleute an; darunter zwölf Frauen. „Hinzukommen 16 Mitglieder in der Altersabteilung und 14 fördernde Mitglieder“, erklärte der Ortsbrandmeister. Die Jugendfeuerwehr besteht aktuell aus 28 Kindern und Jugendlichen. Drei weniger als Ende vergangenen Jahres: Mit dem Jahreswechsel traten Laura Mohrmann, Luisa Siemering und Johannes Hain in den aktiven Dienst der Ortsfeuerwehr über.

Auf die beste Dienstbeteiligung im Jahr 2018 verweisen Fabian Reinke, Willi Mohrlüder und Ralf Nuttelmann.

+ Ehrungen bei der Ortsfeuerwehr Groß Lessen: Jens Warner, Henry Siemering, Marianne Teichert, Ralf Nuttelmann, Christian Schulz, Willi Mohrlüder, Mark Teichert, Dirk Rauschkolb und Friedhelm Hartkamp (von links).

In seinem Jahresbericht war der Ortsbrandmeister eingangs auch auf die Arbeit der Gruppe, die am Leistungsvergleich der Feuerwehren der Stadt Sulingen und auf Kreisebene teilnimmt, eingegangen. Einige Kameradinnen und Kameraden hätten zur Fortbildung Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene besucht.

Am Ende seines Rückblicks bedankte sich der Ortsbrandmeister bei allen Helfern, dem Ortsrat und der Stadt Sulingen für die Unterstützung.

Berichte aus der Jugendfeuerwehr und der einzelnen Funktionsträger schlossen sich an.

Jeweils einstimmig wählten die Mitglieder für die kommenden zwei Jahre Heinfried Tinnemeyer und für ein Jahr Lars Siemering zu Kassenprüfern. Mohrlüder bedankte sich bei Karsten Markus für die Arbeiten in der ELO-Gruppe mit einem Präsent.

Die Versammlung schloss mit den Grußworten der Gäste. Stellvertretender Stadtbrandmeister Jens Warner sprach von 236 Alarmierungen in der Stadt Sulingen im vergangenen Jahr, die die Ortsfeuerwehren in der Summe absolviert hätten. Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb und Henry Siemering, Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen im Rat der Stadt, überbrachten die besten Wünsche von Rat und Verwaltung. Sie dankten für die geleistete ehrenamtliche Arbeit. Ortsbürgermeister Friedhelm Hartkamp überbrachte die Grüße des Ortsrates Groß Lessen..