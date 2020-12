„Einperlen“ im Klärwerk Sulingen

Erstes von drei Belebungsbecken ist mit neuer Belüftung ausgestattet

Sulingen – Dass in den Belebungsbecken des Klärwerks Sulingen das Wasser während der Reinigung sprudelt und schäumt, ist ein bekannter Anblick. Am Dienstag sah sich Klärwerksleiter Heiko Schlamann eines der drei Becken allerdings besonders gerne an, denn hier lief der Testbetrieb für eine neue Belüftungsanlage.