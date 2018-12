Wie in einer Großfamilie

Arbeiterwohlfahrt feiert in Nordsulingen Weihnachten

+ Den Auftakt des Programms machte der Kinderchor „Lucky Kids“ unter der Leitung von Ludmilla Powelkin, der singend in den großen Saal einmarschierte.

SULINGEN - Musikalisch ging es zu bei der Adventsfeier der Arbeiterwohlfahrt am Samstag im Restaurant Dahlskamp. „Das ist wie Weihnachten früher in der Großfamilie“, hieß es aus der Mitte der 50 Teilnehmer, die sich in festlichem Rahmen auf das Weihnachtsfest einstimmten.