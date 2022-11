„Eine verhängnisvolle Affäre“ im Sulinger Stadttheater

+ © Bo Lahola Die Rolle der Alex Forrest spielt in der Inszenierung von „Eine verhängnisvolle Affäre“ Alexandra Kamp. © Bo Lahola

Sulingen – Der Kinoklassiker als Theaterstück: Das Ensemble der Gastspiele Hamburg zeigt am Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, im Sulinger Stadttheater „Eine verhängnisvolle Affäre“.

Die Hauptrolle spielt Alexandra Kamp; weitere Akteure: Stephan Benson, Lisa Karlström und Christian Nickel. Die Geschichte: Der erfolgreiche Anwalt Dan Gallagher, glücklich verheiratet und stolzer Familienvater, trifft zufällig auf die attraktive Alex Forrest – und kann der Versuchung nicht widerstehen. Ein Genuss ohne Reue, so glaubt er. Doch Alex will keinen One-Night-Stand, sondern eine Beziehung. Sie sagt ihm, sie sei schwanger. Dan will auf keinen Fall seine Familie verlassen. Alex versucht, Dan zu erpressen – und ein vermeintlich harmloser Seitensprung eskaliert zum tödlichen Rachefeldzug.

Die Theaterfassung verspricht brillante Dialoge: „Eine verhängnisvolle Affäre, die wir atemlos bis zur letzten Minute verfolgen“, heißt es in der Pressemitteilung. Eintrittskarten sind online beim Kulturverein Sulingen, in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie in der Sulinger Buchhandlung „Eulenspiegel“ zu haben.